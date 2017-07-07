Alanya'da Kadınlar Plajı Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gazipaşa ve Alanya ilçeleri arasına yaptığı Aysultan Kadınlar Plajı hizmet vermeye başladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından temeli geçen atılan ve yaklaşık 1 milyon liraya mal olan Aysultan Kadınlar Plajı kapılarını açtı.



Alanya'ya 35, Gazipaşa'ya 15 kilometre mesafedeki Aysultan Kadınlar Plajı'na Alanya'dan 5, Gazipaşa'dan 3 servis, 07.00 ile 21.00 arasında saat başı hizmet verecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, yaptığı açıklamada, 2016 yılı Ekim ayında temelini attıkları Aysultan Kadınlar Plajını kadınların hizmetine sunduklarını söyledi.



Plajın yaklaşık 1 milyon liraya mal olduğunu anlatan Güney, "Kadınlar Plajı haftanın yedi günü kadınlarımıza hizmet verecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in de söz verdiği gibi plajdan faydalanmak isteyen bayanlar için 8 servis aracı ücretsiz hizmet verecek." dedi.



Güney, 9 yaşına kadar olan erkek çocukların da bu plajdan yararlanabileceğini ifade etti. Güney, Aysultan Kadınlar Plajının sadece Alanya - Gazipaşa'ya değil, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelecek tüm kadınlara hizmet vereceğini kaydetti.