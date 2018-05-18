Alaçam'da Kaza: 1 Yaralı

Alaçam'da Kaza: 1 Yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde otomobil su kanalına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Alaçam'da Kaza: 1 Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil su kanalına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Soğukçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Erkin Işık'ın (48) kullandığı 55 JA 805 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan su kanalına girdi. Kazada yaralanan sürücü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.