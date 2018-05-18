Alaçam'da Kaza: 1 Yaralı
Samsun’un Alaçam ilçesinde otomobil su kanalına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil su kanalına girdiği kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolu Soğukçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Erkin Işık'ın (48) kullandığı 55 JA 805 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan su kanalına girdi. Kazada yaralanan sürücü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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