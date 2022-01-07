Alaçam'da jandarma 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alaçam'da jandarma 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi

Alaçam'da jandarma 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Toplu Mahallesi'nde E.Ş. isimli şahsın ikametine baskın düzenledi. Yapılan baskında toplam 12 kilo kubar ve toz esrar ele geçirdi. Yapılan operasyonda jandarma ekipleri E.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış

Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış

 Yılbaşı gecesinde 1 kişinin başından vurularak öldürülmesiyle ilgili polis memuru tutuklandı

Yılbaşı gecesinde 1 kişinin başından vurularak öldürülmesiyle ilgili polis memuru tutuklandı

 94 yaşında torun katili olan dede kendini savundu! Anne babasını dövdüğü için vurmuş

94 yaşında torun katili olan dede kendini savundu! Anne babasını dövdüğü için vurmuş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title