Akyurt'ta 15 Temmuz Coşkusu

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü etkinlikleri münasebetiyle tüm yurtta olduğu gibi Akyurt'ta da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günündeki etkinliklere Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, daire amirleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. 14 Temmuz akşamı ilçe müftülüğünün düzenlemiş olduğu mevlid programının ardından 15 Temmuz akşamı düzenlenen etkinliklerde ise Hakan Çolak ile Turgay Başyayla sahne aldı. Ayrıca Ampute Mili Takım Kaptanı Osman Çakmak'ta Akyurt'ta düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda ilçe halkına seslenen Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, "2016 yılında hain darbe girişiminin gerçekleştiği bu gecede milletimiz adeta darbecilere darbe yapmıştır. Biz bu Anadolu'ya geldiğimizden bugüne darbe ve darbecilerle uğraşmaktayız. Geçmişte de bunun birçok örnekleri var. Tabi Türk milleti zafer yazmasını bilen bir millettir, ölür ama vatanını asla terk etmez. Tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi. Biz uyanık, akıllı ve çalışkan olmak zorundayız. Biz bu ülkenin topraklarını şehitler vererek elde etmişiz, 1071'de Malazgirt'te Alparslan'ın Anadolunun kapılarını açmasıyla beraber, o gün bugündür bizi Anadolu'dan atmak isteyenlere asla fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Onlar tanklarıyla, tüfekleriyle, her türlü silahlarıyla bize saldırdılar ama gördük ki o tankların önüne yatanlar, o silahlara göğsünü gerenler hepsi bizim gençlerimiz ve 81 milyonun insanıydı onlar. 15 Temmuz 81 milyonun tamamının 15 Temmuzudur. 15 Temmuzda o gün hiçbir siyasi parti gözetmeden sokakları dolduran ve darbecilere darbe yapan vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. O gün şehit olanlarımıza, toprağımızın bütünlüğü için bugüne kadar vermiş olduğumuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek ve vatan bölünmeyecek" dedi.

Akyurt'taki etkinliklere katılan Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak ise milli takımı şampiyonluğa taşıyan süreci anlattı. Çakmak, "1997 yılında vatani görevini yapmak üzere askere giden bir kardeşinizim. Şırnak'ta mayına basma sonucu sol ayağımı dizimin altından kaybettim. Böyle mutlu bir gecede karşınıza tek ayakla çıkmak istemedim. O hainlere işte devletim bana bakıyor, ben yine ayaktayım düşüncesiyle çıkmak istedim. İnsanın ayağı olmayabilir, gözü olmayabilir, kolu olmayabilir, ama vatanı olmazsa hiçbir şeyi olmaz. Onun için bu gecenin önemi bizim için çok büyüktür. 2003 yılında Ampute futbolu ülkemizde kurduk, 15 Temmuz'dan sonra ülke halkımıza bir moral lazım dedik ve 2017 yılında Avrupa Şampiyonu olduk" diye konuştu.

Etkinliklerde kısa bir konuşma yapan Akyurt Kaymakamı Osman Altın ise "Hepimizin yaşadığı 15 Temmuz felaketini sabaha karşı zafere dönüştüren şehitlerimizi saygıyla anmak için biraraya geldik. Gerçekten bu ülkeyi, bu toprakları tekrar kazanmamıza vesile olan vatandaşlarımızla biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bizler uyanık olmak zorundayız, 15 Temmuz gecesi de bunu gösterdik. O gece şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA