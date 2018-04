Akşener: İyi Parti'yi Seçime Sokmamak Gibi Bir Planı Yırtar Atarız

MANİSA'ya partisinin il başkanlığı binasının açılışı için gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'daki erken seçime gireceklerini belirterek, "İYİ Parti'yi seçime sokmamak gibi bir planı yırtar atarız. Bu racona uymaz kardeşim. Bu konuda, oyun kuralı değiştirmeye çalışanlar ayaklarını denk alsın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti binasının açılışı için geldiği Manisa'da partililerle buluştu. Şehzadeler ilçesi İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinde karşılanan Akşener, büyük ilgi gördü. Karşılama töreninde mehter takımı ve atlılar da yer aldı. Partililer Akşener'i, 'Cumhurbaşkanım Meral Akşener' pankartıyla karşıladı. Akşener'e ulaşabilmek ve fotoğrafını çekmek isteyen partililer, birbirleriyle yarıştı.

TRAKTÖRE BİNDİ

Meral Akşener'i karşılayanlar arasında çiftçiler de yer aldı. Traktörleriyle gelen çiftçiler, Akşener'le fotoğraf çektirdi. Akşener, bir çiftçinin traktörünün sürücü koltuğuna oturup, kısa süreli sohbet etti. Daha sonra parti binasına kadar yol boyunca partililerle birlikte yürüyen Akşener, Ulupark karşısındaki binaya girerken kalabalık nedeniyle zorluk yaşadı. Polis de yoğun güvenlik önlemi aldı.

'HERKES AYAĞINI DENK ALSIN'

Partisinin İl Başkanı Tamer Akkal ile birlikte açıklama yapan Akşener, İYİ Parti'nin 24 Haziran'daki erken seçime gireceğini söyledi. Akşener, "Bu seçimde iddiayla söylüyorum; İktidar partisi de dahil olmak üzere en hazır parti biziz. Teşkilatlarımız dinç, dinamik ve çalışmaya hazırlar. Yorgun değiliz. 24 Haziran'la ilgili karışık bilgiler kamuoyuna servis ediliyor. İYİ Parti'nin seçime iktidar tarafından sokulmayacağına dair kanaatler oluşturuluyor. Bugüne kadar pek çok siyasi parti kurulmuş, kongresini yapmış, 6 ay sonra ilk seçime girmişlerdir. Futbol oynarken oyunu yarıda durdurup, basket kurallarıyla siz bu oyunu oynayacaksınız denirse, tüm oyuncular birbiriyle çarpışır" dedi.

'İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK'

İYİ Parti'yi seçime sokmamak gibi bir planı yırtıp atacaklarını söyleyen Akşener, "Olağanüstü hal şartlarında seçime gidiliyor. Biz buna rağmen buyurun, evet varız dedik. Oyun kuralını yarı yolda değiştirmeye kalkışıldığı zaman da gereken neyse şahsi olarak, kendi adıma bunu yapmaya hazır olduğumu buradan beyan etmek istiyorum. İYİ Parti seçime girecek. Tüm şekil şartlarını yerine getirdik. Dün başka partiler için geçerli olan ve seçime girmiş olan şekil şartlarının bugün değiştirilmeye çalışılması, İYİ Parti'den korkmak anlamına gelir. Arkadaşlarım beni cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiler, ben de kabul ettim. An itibarıyla adaylığımın karşısında herhangi bir engel yok. Vatandaş imza edecek, ben geleceğim. 100 bin imza topladığım an itibarıyla cumhurbaşkanı adaylığım üzerinde bir problem yok. Problem, İYİ Parti'nin seçime girmesiyse yeniden söylüyorum, bu konuda oyun kuralı değiştirmeye çalışanlar ayaklarını denk alsın. Üzerime ne düşüyorsa bundan herkes emin olsun. Bu ne korku kardeşim, bu kadar korku olur mu? Kocaman adamlar, 16 senedir bu memleketi yönetiyorlar. Madem bu kadar başarılıydı neden ağlıyorsunuz? İşler kötü gidiyormuş, kim yönetiyor, sen yönetiyorsun. Kendi yönettiğin ülkenin işleri kötü gidiyorsa sorumlusu sensin. Ayrıl evine dön. Ama 24 Haziran'ı işler kötü gidiyor, daha iyi olsun diye sundunuz; biz de işlerin kötü gittiğine inanıyoruz, biz varız dedik. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Korkunuzu bu kadar belli etmeniz, sizin yetiştiğiniz yerlerde yani Kasımpaşa'dır ben de İzmit'in Kasımpaşa'sının geliniyim, bu racona uymaz kardeşim, uymaz. Ne yaparsanız yapın, İYİ Parti seçime girecek. Varsa bilek güreşine herkes, ben hazırım. Ben bileğimin kırılmasına hazırım. Ona göre herkes ayağını denk alsın" diye konuştu.

KÜRSÜ HEDİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından partililer tarafından yaptırılan ve üstünde İYİ Parti yazan kürsü, Akşener'e hediye edildi. Akşener de, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde balkon konuşmasını bu kürsüyle yapacağını söyledi. Akşener'e, Manisa'ya özgü hediyeler verildi.

HALKA SESLENDİ

Genel Başkan Meral Akşener, il başkanlığı ziyaretinin ardından parti binası önünde kurulan sahneden partililere ve Manisalılara seslendi. Meydanı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve İYİ Parti amblemli bayrakları taşıdı. Partilerin ellerindeki 'Kurtar bizi abla' ve 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' yazılı pankartlar dikkat çekti. Kürsüye çıkan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef aldı. Meydanı dolduranlar ise "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganı attı. Kürsüde konuşan Akşener, "Türk milletinden, kadınından, gencinden uzak olanlar, bir zamanlar buradan yola çıktığını ifade edenler, Harun gibi gelip Karun gibi olanlar, Kasımpaşa'dan çıkıp, saraylara mahkum olanlar, aranızdan çıkıp sizi beğenmeyenlerin anlaması mümkün değil. Fakat bizim de anlayamadığımız bir şey var. Korktuklarını biliyordum, akıllarının oynadığını biliyordum. Ama korkularını bu kadar göstereceklerini zannetmiyordum. Saray ittifakının büyük ortağı Kasımpaşalıydı, racon işlerini bilirdi. Öbürü anlamaz, küçük ortak anlamaz. Kasımpaşa'da büyümüş ağabey, İzmit'in Kasımpaşası'nın gelini olan Meral Akşener'den tırstı, kaçıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Façanın aşağı alınacağı anlamını taşıyor" dedi.

'ERDOĞAN HAKLI, TÜRKİYE'DE YÖNETİM BOŞLUĞU VAR'

Türkiye'de yönetim boşluğu olduğunu savunan Akşener şunları söyledi:

"24 Haziran'ı açıklarken 'Elimiz kolumuz bağlı, karar alamıyoruz' dedi. Hadi bakalım 24 Haziran'dan sonra bu ağabeyin ellerini kollarını serbest bırakın. Bu dünyada herkes suçlu, sadece Sayın Erdoğan suçtan, günahtan uzak. Beka meka sorunu diye ortaya koydukları, sandalyelerinin beka sorunudur. İki sandalye tehlikede. El ele verdiler ve Türkiye'yi bugünkü pozisyona getirdiler. Ama bu milletin ferasetini unuttular. Bu milletin irfanını unuttular. Bu milletin az konuşan ama gereğini yapan iradesini unuttular. Ben Sayın Erdoğan'a katılıyorum; Türkiye'de yüzde 100 yönetim boşluğu var. Dolar 4 TL'yi aştı, çiftçi zorda, emekli zorda, öğretmen zorda. Güneydoğu'da OHAL tazminatlarını canı dişinde bu ülkeyi korumaya çalışan polis ve jandarmamıza ödemiyorlar. Orası zorda. ve bütün bunlara baktığınızda Sayın Erdoğan haklıdır, yönetim boşluğu var."

'SEN BİLMEYECEKSİN DE KİM BİLECEK'

24 Haziran'da yapılacak seçimler için çeşitli tahminler yapıldığını dile getiren ve YSK Başkanı'nın açıklamasına gönderme yapan Akşener, "Seçim ilan edildiğinden beri Türkiye çalkalanıyor, toto oynanıyor. İYİ Parti seçime girecek mi, girmeyecek mi? Türkiye o kadar ilginç bir noktada ki! Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkıyor, 'Ben bilmem beyim bilir. Ben bilmem ağabeyim bilir.' Kardeşim sen bilmiyorsan kim bilecek? İkincisini soruyorlar, 'Tayyip Bey'in İYİ Parti'nin seçime girmesi işine gelir mi, gelmez mi?' Toto oynanıyor. Bağımsız kurulların başında olanlar gözünü saraya dikmiş. Bir beyanda bulunacak, ağabeye doğru bakıyorlar. Yargı denilen, adalet denilen alanda bakıyorsunuz yukarı doğru bakıyorlar" diye konuştu.

AKŞENER'DEN 2 SENARYO TAHMİNİ

İYİ Parti'nin seçime girip girmemesiyle ilgili çeşitli senaryoların yapıldığını ileri süren Meral Akşener, "Biz Sayın Erdoğan'la birbirimizi iyi tanırız. Erdoğan şu an anket yaptırıyordur. İYİ Parti'nin seçime katılması iyi mi olur, onlar için kötü mü olur ona bakacak. Eğer kötü olacaksa bakın şöyle bir şey olacak. YSK açıklama yapacak. Bunlar giremiyor diyecek. Sonra dönecek lütuf verecek ağabey. O lütuf için de bu uyum yasaları içine '3 ayda seçim yasalarına girebilir' konacak. Lütuf vermiş olacak ağabey. Birinci senaryo bu. İkinci senaryo, seçime girdi. 'Sizin canınıza okur bu İYİ Parti' dedikleri andan itibaren herkes bir ağızdan, hukuka atıfta bulunan konuşmalar yapmaya başlayacaklar, bizi engellemeye çalışacaklar. Şimdi ben de sizlerin huzurunda bu beylere söylüyorum. Kardeşim 100 bin imza ile yola çıkmış bir kişiyim ben. Hepiniz korkaksınız, hepiniz korkak tavuksunuz. Korkaklar. Korkaklar. Ben sizden korkmuyorum. Korksaydım başka bir şey olurdum. Eğer korksaydım bu yola çıkmazdım. Sizden korksaydım trene binmezdim. Demirden korkan trene binmez. Sizi gidi korkaklar sizi" dedi.

BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI

100 bin imza toplayıp aday olacağını kaydeden Akşener, 7 Haziran'da kendisine iftira atıldığını söyleyip konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben ölmeye hazırım, herkes hazırsa benim için problem yoktur. Çünkü namus vatandır, vatan namustur. Dolayısıyla bir kadın kendi namusuyla ilgili mücadele etmelidir, ben de ettim. Sayın Erdoğan beni tanıyorsunuz. Sayın Bahçeli sen de kalktın, küçücük torunumun mezhebiyle ilgili yazı yazdırdın."

Alanı dolduranların yuhalaması üzerine "Kimseyi yuhalamayın, değmez" diyerek sözlerine devam eden Akşener, "İYİ Parti'yle yapılacak bir abidik gubidik bir hadisenin karşısında şu gök kubbeyi başlarına geçirmezsem namerdim. Arkadaşlarımın emeğini yedirmem, ona göre hukuku uygulayın. Hukuksuzluk yaptığınız takdirde gereğini yapacağıma vallahi billahi ant olsun ki, şart olsun ki söz veriyorum. Manisa'nın lalesi meşhur. Bir de Lale Devri var biliyorsunuz. Biz Lale Devri günlerini, yönetim boşluğunu gidermek için geliyoruz. Gençlerimize iş ve gelecek vermek için geliyoruz" dedi.

'YSK'NIN ÖNÜNDEN JİLETLE BENİ KAZIYAMAZLAR'

Konuşması sırasında yanına çocukları alan Akşener, sandıklarda hile yapılabileceğini söyledi. Akşener, "Sandıklarda bunlar hile yapar deniliyor. Ama zaten bunların göbek adı hilekarlık. Ama eğer sandıkları biz korursak, koruyacağız da. Oylarınızı kullandıktan sonra orada bulunmanızı, gönüllü olmanızı istiyorum. Siz sandıklara sahip çıkarsanız YSK bir abidik gubidik yapmaya kalkarsa ben de size söz veriyorum, YSK'nın önünde otururum. Jiletle beni oradan kazıyamazlar. Ben kendi kellemi ortaya koydum, hadi bakalım görelim. Ben hazırım. Arkadaşlarım hazır" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasının ardından Manisa'dan ayrıldı.

