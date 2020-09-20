Akşehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Akşehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Akşehir'de iki evin bodrumunda gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Akşehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
20.09.2020 19:53 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:56

Akşehir'de iki evin bodrumunda gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Akşehir'de iki evin bodrumundan hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlatan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında M.E'yi yakalayıp gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Bayram Uygun
Bayram Uygun
AA Editörü
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