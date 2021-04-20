AKSARAY'IN TESCİLLİ TAHİNLİ PİDESİ 50 BİN AİLEYE ULAŞACAK

AKSARAY'ın yöresel lezzetlerinden olan ve 'coğrafi işaret' belgesiyle tescillenen tahinli pide, ramazan ayında 50 bin aileye ulaştırılacak.

AKSARAY'ın yöresel lezzetlerinden olan ve 'coğrafi işaret' belgesiyle tescillenen tahinli pide, ramazan ayında 50 bin aileye ulaştırılacak. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Bu yıl '50 bin Ramazan Tahinli Pidesi' diyerek yola çıktık. Günlük 1500 ile 2 bin aileye tahinli pide ve maske dağıtıyoruz. Hemşehrilerimizin yanı sıra şehir dışındaki ve yurt dışındaki Aksaraylılara bu imkanı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Kentin yöresel lezzetleri arasında olan un, şeker, maya, su ve bol tahinden yapılan, odun ateşiyle taş fırında pişirilen pide, 'coğrafi işaret' belgesi alarak tescillendi. Tahinli pideye, tok tutması ve lezzeti dolayısıyla ramazanda ilgi daha çok artıyor. Aksaray Belediyesi ekipleri de her yıl olduğu gibi bu sene de kapı kapı dolaşıp, halka pide dağıtıyor. Bu yıl 50 bin tahinli pideyi Aksaraylılarla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Evren Dinçer, şunları söyledi:

"Ramazan ayının manevi ikliminden ziyadesiyle faydalanmak istiyoruz. Aksaray Belediyesi olarak bu maneviyatı bu güzel günlerde hemşehrilerimizin yanlarında olmak ve hatırlamak istedik. Aksaray'ın tescilli ürünü tahinli pidesini halkımıza dağıtıyoruz. Bu yıl '50 bin Ramazan Tahinli Pidesi' diyerek yola çıktık. Günlük 1500 ile 2 bin aileye tahinli pide ve maske dağıtıyoruz. Sadece şehrimizdeki hemşehrilerimizin yanı sıra şehir dışındaki ve yurt dışındaki Aksaraylılara bu imkanı sunmaya çalışıyoruz. Bizim sosyal medya hesaplarımızdan bizlerle iletişime geçen vatandaşlarımıza da tahinli pide ve maskeleri kargoyla gönderiyoruz. Aksaray'ı vatandaşlarımıza bir nebze hatırlatıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı