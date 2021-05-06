Son dakika haber: Trafik kazaları KGYS kameralarında
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Son dakika haber: Trafik kazaları KGYS kameralarında

Son dakika haber: Trafik kazaları KGYS kameralarında
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Aksaray'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Aksaray'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Minarecik Mahallesi Aksaray Lisesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan iki otomobilin çarpışması yer alıyor.

Atatürk Bulvarı Coğlaki kavşağındaki diğer kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın refüjdeki elektrik direğine çarpıp devrilmesi KGYS kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ise motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kentin farklı bölgelerinde meydana gelen motosiklet kazalarının görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, Büyük Bölcek Caddesi Köprülü Kavşağı ile Ebulfeyz Elçibey Caddesi Adliye Kavşağı'ndaki otomobil ve motosikletin çarpışması yer alıyor.

Öte yandan, paylaşılan görüntülerin sonunda "Trafik kurallarına ve hız kurallarına uyulsaydı bu kazalar olmayabilirdi." mesajı verildi.

Son dakika haber: Trafik kazaları KGYS kameralarında
Son dakika haber: Trafik kazaları KGYS kameralarında
Son dakika haber: Trafik kazaları KGYS kameralarında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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