Aksaray'da yengesinin otomobilini çaldı, Niğde'de yakalandı
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Aksaray'da yengesinin otomobilini çaldı, Niğde'de yakalandı

Aksaray'da yengesinin otomobilini çaldı, Niğde'de yakalandı Aksaray'da yengesinin otomobilini çalan bir kişi Niğde'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

03.06.2020 18:58 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:02

Aksaray'da yengesinin otomobilini çaldı, Niğde'de yakalandı

NİĞDE - Aksaray'da yengesinin otomobilini çalan bir kişi Niğde'de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan 34 AK 3521 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Kayseri-Adana çevre yolunda Polisin "dur ihtarına" uymayan şüpheli araç kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayan sürücü otomobilden inerek ormanlık alana kaçmaya başladı. Polis ekipleri kısa sürede ormanlık alanda şüpheliyi yakaladı. M.E gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Aksaray'da yengesinin otomobilini çaldı, Niğde'de yakalandı

Kaynak: İHA

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