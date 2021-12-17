Aksaray'da sahte içkiden ölüm iddiasına 1 gözaltı

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, evinde ölü bulunan Erkan Partal'dan (56) alınan doku örnekleri ile sahte alkol ihtimali üzerinde durulan, plastik şişedeki sıvı madde, incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Partal'a sahte içki sattığı öne sürülen ve ismi açıklanmayan 1 kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi 144 Cadde'deki tek katlı evde meydana geldi. 2 çocuk babası olan terzi Erkan Partal, eşi Süreyya Partal tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Partal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler de evde yaptıkları incelemede, plastik şişe içinde, sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde buldu. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Partal'ın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Partal'dan alınan doku örnekleri ile plastik şişedeki sıvı madde, mikrobiyoloji laboratuvarında incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Erkan Partal'ın yakınları ise morg önünde beklerken gözyaşı döktü.