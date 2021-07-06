Aksa Doğalgaz, Hatay'ın Hassa ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarına başladı

Aksa Doğalgaz, 2021 yatırım planları kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başladığını duyurdu.

Aksa Doğalgaz, 2021 yatırım planları kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz Türkiye genelinde 27 il, 188 ilçe ve beldede doğal gaz yatırımları gerçekleştiriyor.

Hatay'da 2021 yıl sonuna kadar 2 ilçe ve 11 mahalleye daha doğal gaz ulaştırmayı planlayan şirket, doğa dostu, konforlu ve ekonomik enerji kaynağı olan doğal gazı vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Çukurova Doğalgaz Hatay Osmaniye Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu, Hassa'da doğal gaz alt yapı çalışmalarının 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını ve doğal gaz arzının bölge halkına sunulacağı müjdesini verdi.

Kasapoğlu, toplam 51 milyon lira değerindeki alt yapı çalışması tamamlandığında, yaklaşık 130 bin aboneye hizmet verileceğini bildirdi.

Doğal gazın diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında daha temiz, konforlu, tasarruflu olduğunu ve daha çok eve doğal gaz ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Altyapı çalışmalarına büyük bir gurur ve mutlulukla başladığımız Hassa ilçemize yapılan yatırımın bölge halkına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Uzman kadromuzla, vatandaşlarımızın en kaliteli ve güvenli şekilde doğal gaz hizmetinden faydalanabilmesi için her zaman yanınızdayız."

Doğal gaz kullanmak isteyenler, ön abonelik işlemlerini başlatmak için Hassa Belediyesi'nde bulunan doğal gaz ofisinden ya da muhtarlıklarından bilgi alarak ilgili evrakları temin edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş