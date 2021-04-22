Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 22 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 19. Bölüm fragmanı izle! Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 22 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?

Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 19. Bölüm fragmanı izle! Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 22 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

AKREP CANLI İZLE!

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan, Hakan'ın cesedinin yanında küpesinin bulunması sonrasında gözaltına alınır. Şahin'in kullandığı araçta da Hakan'a ait kan lekeleri bulununca, Perihan için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Ferda, Merve'yi yanına alabilmek için Ahmet'in Gevher İlaç'taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan'ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunur.

AKREP SON BÖLÜM İZLE!

AKREP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akrep 22 Nisan 2021 (Bugün), Star Tv ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacaktır.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Yusuf Çim

Aslı Melisa Uzun

Beril Pozam

Demet Gül

Esila Umut

Taha Baran Özbek

Müge Su Şahin

Ahsen Türkyılmaz

AKREP STAR TV CANLI İZLE!

AKREP 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!