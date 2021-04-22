Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 22 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu?
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Star TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Akrep dizisi ne zaman diye merak ediliyor. Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta? Akrep yeni bölüm fragmanı izle! Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full izle! Akrep 19. Bölüm fragmanı izle! Akrep canlı izle! Star Tv Akrep canlı izle! 22 Nisan Akrep yeni bölüm canlı izle! Akrep son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…
AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Perihan, Hakan'ın cesedinin yanında küpesinin bulunması sonrasında gözaltına alınır. Şahin'in kullandığı araçta da Hakan'a ait kan lekeleri bulununca, Perihan için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Ferda, Merve'yi yanına alabilmek için Ahmet'in Gevher İlaç'taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan'ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunur.
AKREP SON BÖLÜM İZLE!
AKREP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Akrep 22 Nisan 2021 (Bugün), Star Tv ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacaktır.
AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?
Demet Akbağ
Evrim Alasya
Bekir Aksoy
Yusuf Çim
Aslı Melisa Uzun
Beril Pozam
Demet Gül
Esila Umut
Taha Baran Özbek
Müge Su Şahin
Ahsen Türkyılmaz