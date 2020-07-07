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Akhisarspor pes etmez

TFF 1'inci Lig'de sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Akhisarspor, tam çıkış yakalamışken koronavirüs salgınıyla sarsıldı, ligin yeniden başlayacağı hafta kulüpteki 12 pozitif vakanın şoku ve Altay mağlubiyetine rağmen pes etmeyen yeşil-siyahlılar, 3'te 3'le son 2 haftaya Süper...

Akhisarspor pes etmez
07.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:37

TFF 1'inci Lig'de sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Akhisarspor, tam çıkış yakalamışken koronavirüs salgınıyla sarsıldı, ligin yeniden başlayacağı hafta kulüpteki 12 pozitif vakanın şoku ve Altay mağlubiyetine rağmen pes etmeyen yeşil-siyahlılar, 3'te 3'le son 2 haftaya Süper Lig yarışında girdi.

Koronavirüs salgınıyla verilen ara öncesi son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak yarışın en iddialı takımlarından olan Akhisar, 93 günlük ara sonrası çıkacağı Altay maçından 1 gün önce teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan, Ergin ile Vrsajevic dahil 12 pozitif virüs vakasıyla sarsıldı. Bu moral bozukluğuyla çıktığı Altay maçını 3-1 kaybederek havlu atmanın eşiğine gelen Akigo, ardından ise 3'te 3 yaptı. Ümraniyespor ve İstanbulspor'u 1. Lig'deki ilk gollerini atan genç futbolcuları Bertuğ ve Ali Kaan'ın son dakikalardaki hayati üçlükleriyle 1-0'la geçen yeşil-siyahlılar, Balıkesirspor önünde de 3-1'lik galibiyetle hata yapmadı.

Bertuğ ve Ali Kaan, teknik direktör Yılmaz Vural tarafından çok önemli Balıkesir sınavında ilk 11'le ödüllendirilirken 19 Haziran'daki koronavirüs testi pozitif çıktığı için 14 gün karantinada kalıp bu maçla 11'e dönen Burhan, attığı 2 golle kilidi açtı. Yine karantinadan dönüp sonradan oyuna giren Ergin son sözü söyleyip attığı golle galibiyeti garantiledi. Ligde 56 puanla ikinci sıradaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 2 puan gerisinde, 54 puanla beşinci basamaktaki Akhisarspor, bu hafta kümede kalışını ilan etmeye çalışan Boluspor deplasmanına hem ilk 2 yarışını sürdürmek, hem de Play-Off'u garantilemek için çıkacak. Akhisar'ın gözü diğer yandan aynı saatte Erzurumspor'un 51 puanlı Altay'la deplasmanda oynayacağı maçta olacak. Aynı saatte 55 puanlı Bursaspor, Menemenspor'la, aynı puandaki Adana Demirspor ise Ümraniyespor'la karşılaşacak. Tek sezonluk aranın ardından Süper Lig'e bekleme yapmadan dönmek isteyen Akhisar, kalan 2 maçı da kazanıp rakiplerini beklemek istiyor.HATAY ÇIKTI, İKİNCİ BELİRSİZ

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, TFF 1'inci Lig'de 60 puanlı Hatayspor'u artık Süper Lig ekibi gibi gördüğünü ancak ikinci sırayı alacak takımın halen belirsiz olduğunu söyledi. Hiçbir maçın kolay olmadığını belirten Vural, "Ligdeki puan durumuna bakıp, 'Bu rahat', 'Bu düştü', 'Bunu yenmek kolay' diyemeyiz. Bu hafta konuk olacağımız Boluspor henüz kümede kalma yarışında rahatlamadı ve mutlak puan almak isteyecekler. Hatayspor, küme düşen Adanaspor'la oynayacak ve onlara 1 puan bile yeter. Altay evinde puan kaybederse Play-Off şansını kaybedebilir. Dolayısıyla Altay ile Erzurum çok zorlu bir 3 puan mücadelesi verecek. Ligde Hatay'ın ardından 5 takım art arda sıralandı ve 60 puana ulaşacak takım çıkacak. Hak edenin çıktığı bir yarış olsun. Biz 60 puana ulaşıp rakiplerimizin alacağı sonuçları beklemeyi hedefliyoruz" dedi.


- İzmir

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Kaynak: DHA

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