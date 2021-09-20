Akhisarspor deplasman avcısı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akhisarspor deplasman avcısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Akhisarspor deplasman avcısı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'a düştüğü sezona Zonguldak Kömürspor deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetle başlayan Akhisarspor, ilk iç saha maçında Bucaspor 1928'e 2-0 yenilmesinin yaralarını dün Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında sardı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'a düştüğü sezona Zonguldak Kömürspor deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetle başlayan Akhisarspor, ilk iç saha maçında Bucaspor 1928'e 2-0 yenilmesinin yaralarını dün Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında sardı. Geçen sezon 1'nci Lig'deki kadrosu dağıldıktan sonra lige transfer yasağı ve takımda kalan genç ağırlıklı futbolcularla bilinmezlik içinde başlayan yeşil siyahlılar, ilk 3 haftada kara bulutları dağıttı. 1922 Konyaspor'u Bertuğ ve Yusuf Cihat'ın golleriyle 2-1 yenen Akigo, 3 maçta 6 puanla gücünü gösterdi. Akhisarspor'da ilk hafta Zonguldak Kömürspor'a attığı golle takımına galibiyeti getiren forvet Bertuğ, dün de Konya'da gol perdesini açan isim oldu.


Akhisarspor deplasman avcısı

Akhisarspor deplasman avcısı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

 Kötünün iyisi! Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı

Kötünün iyisi! Giresunspor, yine gol atamadı ama Süper Lig'de en sonunda puanla tanıştı

 Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme yaptı

Rizespor eski başkanı Hasan Kartal, yabancı hoca ile çalışacak TFF'ye büyük gönderme yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Güzel Sözler Gülşen Gökhan Çıra
Spor Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Akhisarspor deplasman avcısı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:13:27. #1.11#