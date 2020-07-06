Akhisar 'Açık Hava Yaz Konserleri' başlıyor
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Akhisar 'Açık Hava Yaz Konserleri' başlıyor

Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği açık hava yaz konserlerine bu akşam başlıyor.

Akhisar 'Açık Hava Yaz Konserleri' başlıyor
06.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:05

Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği açık hava yaz konserlerine bu akşam başlıyor.

Sosyal Belediyecilik anlamında pandemi sürecinde yaptığı canlı yayınlarla vatandaşlara moral veren Akhisar Belediyesi, ilkini geçen sene gerçekleştirdiği açık hava yaz konserleri ile kültür ve sanat etkinliklerine yeni normalleşme sürecinde de kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta pazartesi günleri Gölet alanında düzenlenecek Açık Hava Konserleri'nde Covid-19 salgınına karşı maske ve güvenli mesafe tedbirleri alınacak, vatandaşların keyifli bir akşam geçirmesi için yerel sanatçılar birbirinden güzel şarkıları Akhisarlılar için seslendirecek.

Çemberli sosyal mesafe uygulaması yapılacak

Deprem ve pandemi sürecinin yaşattığı zor günlerin ardından, tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınarak Akhisar halkına moral konserlerine bu akşam başlayacaklarını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesi Açık Hava Yaz Konserlerinin tüm yaz ayı boyunca süreceğini belirtti. Konser alanında güvenli mesafe kuralına uyulması için çemberli sosyal mesafe uygulaması yapılacak.

"Halkımıza moral vereceğiz"

Başkan Besim Dutlulu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Önce depremler ardından gelen koronavirüs salgını sebebiyle Akhisar olarak zor zamanlar geçirdik. Koronavirüs sebebiyle durdurduğumuz kültür ve sanat etkinliklerimize yeni normalleşme süreci ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlkini geçen sene hayata geçirdiğimiz Açık Hava Yaz Konserlerine bu akşam yeniden başlıyoruz. Bu etkinliğimiz ile Akhisarlı yerel sanatçılarımızı vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu sayede hem Akhisarlı yerel sanatçılarımızı destekleyeceğiz hem de birbirinden güzel şarkılarla halkımıza moral vereceğiz. Akhisar'ımızı her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da örnek bir kent yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı bu akşam gerçekleştireceğimiz halk konserimize bekliyoruz."

Akhisarlı yerel sanatçıların sahne alacağı Açık Hava Yaz Konserleri'nin ilk hafta programında gençlerden oluşan Şüpheli İçerik Grubu bu akşam saat 21.30'da Gölet alanında sahne alacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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