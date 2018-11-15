Akdeniz Üniversitesi'nde "Dünya Diyabet Günü" Etkinliği

Akdeniz Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından "Dünya Diyabet Günü" etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bugün gerçekleştirilen ve hasta, hasta yakınları ile vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dahili Tıp Bilimleri Bölümünden araştırma görevlisi Dr. Özlem Doğan, şeker hastalığıyla ilgili farkındalığın artması, konunun öneminin vurgulanması amacıyla tüm dünyada ve Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenlendiğini vurguladı.

"Diyabet kan şekeri yüksekliğiyle seyreden, dünyada ve Türkiye'de gün geçtikçe sıklığı artan ve uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit eden bir hastalıktır." diyen Doğan, bu hastalığa yakalanmamak için tedbir almak gerektiğini aktardı.