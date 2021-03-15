Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
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Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

15.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:29
Akdeniz için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Akdeniz'de yarın fırtına, Adana ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağış bekleniyor.

Akdeniz'de yarın fırtına, Adana ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ???????Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına tahmin ediliyor. Fırtına'nın perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ayrıca, sabah saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey (Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş'ın batı (Afşin, Göksun, Andırın) ilçelerinde görülecek olan sağanağın kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Bunun yanı sıra 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olması tahmin edildiğinden su baskını, sel, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, buzlanma, don olayı, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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