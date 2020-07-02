Akçakoca'da polis ekipleri meske denetimi yaptı maskesi olmayan çocuklar maske verdi
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Akçakoca'da polis ekipleri meske denetimi yaptı maskesi olmayan çocuklar maske verdi

Akçakoca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde maske denetimi yaptı maskesi olmayanlara maske verdi.

Akçakoca'da polis ekipleri meske denetimi yaptı maskesi olmayan çocuklar maske verdi
02.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:04

Akçakoca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde maske denetimi yaptı maskesi olmayanlara maske verdi.

Akçakoca'da polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğu için denetim yaptı. Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen maske takma alanlarından kafetaryalar, parklar ve birçok açık alanda denetim yapan polis ekipleri, halk sağlığı için vatandaşlara hem bilgilendirme yaptı, hemde maskesiz çocuklara maske verdi. Vatandaşlar polislere teşükker ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Manşet

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