Akçaabat'ta özel gereksinimli öğrenciler tiyatro oyunu izledi - Haberler
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Akçaabat'ta özel gereksinimli öğrenciler tiyatro oyunu izledi

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Akçaabat'ta özel gereksinimli öğrenciler tiyatro oyunu izledi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim sınıfı öğrencileri için tiyatro oyunu sahnelendi.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim sınıfı öğrencileri için tiyatro oyunu sahnelendi.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, özel gereksinimli öğrenciler, veliler ile öğretmenler katıldı.

Oyuncu Erkan Köse'nin sahne aldığı oyunu izleyen öğrenciler, palyaço ve kukla gösterilerinin ardından yapılan balon şovlarla da gönüllerince eğlendiler.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Vekili Bayraktar, özel gereksinimli bireylerin saf sevginin birer timsali olduklarını vurguladı.

Bayraktar, herkesin, birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün, en kıymetlilerimizi ağırlıyoruz. Her daim onların yanında olan cefakar anne ve babalarına, öğretmenlerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Farkındalık ve duyarlılık sahibi bireyler olarak engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın bütün alanlarında bağımsız bireyler olarak yer alabilmelerini arzu ediyoruz."

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AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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