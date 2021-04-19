Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)
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Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)

Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

PANSİYONLARIN YIKIMINA BAŞLANDIMuğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda imara aykırı bölümleri tespit edilerek kaldırılması istenen aralarında pansiyon, restoran ve konutların bulunduğu 33 yapının yıkım çalışmaları sürüyor.

PANSİYONLARIN YIKIMINA BAŞLANDI

Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda imara aykırı bölümleri tespit edilerek kaldırılması istenen aralarında pansiyon, restoran ve konutların bulunduğu 33 yapının yıkım çalışmaları sürüyor. Muğla Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde, Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleri ile koydaki restoranın kaçak bölümlerinin yıkılmasının ardından sahile sıfır konumdaki pansiyonlara başlandı. Jandarmanın yoğun güvenlik önlemi aldığı yıkımların yarın da devam edeceği öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMAMenteşe Belediye Başkanlığı tarafından yıkımlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Menteşe'nin denize kıyısı olan tek yerleşim bölgesi, mavi ile yeşilin kucaklaştığı, sahip olduğu doğal güzellikleriyle Özel Çevre Koruma sınırları içinde yer alan Akbük'te kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelenin sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, şu ifadelere ye verildi: "Akbük mevkiinde 2020 yılında başlanan ancak yargının yürütmeyi durdurma kararı ile yarım kalan kaçak yapıların yıkım işi, kararın geri çekilmesiyle yeniden başlatıldı. Yapılan yıkımlar, alınan yıkım kararına karşı dava açılmamış veya açılan tüm davalar reddedilmek suretiyle yıkım kararı kesinleşmiş, yargı yolu artık kapanmış yapılardır. Aynı zamanda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapı kayıt belgeleri iptal edilmiş ve buna karşı idari yargı süreçleri reddedilerek iptali kesinleşmiştir. Bu yıkım süreci yeni olmayıp, 2020 yılında başlamasına rağmen alınan yürütmeyi durdurma kararı sebebiyle yarım kalmıştır. Kararın kalkmasıyla birlikte yıkım süreci yeniden başlamıştır. Yıkımına devam edilen yapılar, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmak suretiyle imar barışı yasasının kötüye kullanılarak yapıldığı ilgili kamu kurumlarınca ve hukuken ispatlanmış yapılardır. Tüm kamu kurumlarıyla işbirliği içinde ve yargı kararlarına uygun şekilde, doğayı tehdit ve talan eden tüm kaçak yapılarla ilgili yıkım işlemlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Akbük'te rant uğruna doğayı talan edenlere, kanunları hiçe sayarak kaçak yapılar inşa edenlere asla göz açtırmayacağız"Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)
Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)
Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)
Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)
Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)
Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)
Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)
Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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