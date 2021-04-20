Akbank Sanat'tan "Paspas'ın İçinde" dans performansı

Akbank Sanat, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nü "Paspas'ın İçinde" performansıyla kutlayacak.

Akbank Sanat, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nü "Paspas'ın İçinde" performansıyla kutlayacak.

???????Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, "Paspas'ın İçinde", sanatçı Başar Ünder'in daha önce Akbank Sanat'ta sergilenen, küratörlüğünü Selçuk Artut ve Jeremy Woodruff üstlendiği "Distopya Ses Sanatı" sergisi için tasarladığı "Sesi Yükseltilmiş Paspas" adlı yerleştirmesinden ilham alan bir solo dans performansı olacak.???????

Koreografisi Ebru Cansız'a ait performansı dansçı Gizem Seçkin gerçekleştirecek.

Performans, 29 Nisan'da Akbank Sanat'ın Instagram ve Youtube hesaplarından sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref