AKARYAKIT ÖTV ZAMMI | 2025 ÖTV zammı ne kadar? Akaryakıta ÖTV zammı uygulandı mı, ne zaman uygulanacak?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları da yeniden şekilleniyor. Bu durum, vatandaşların benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını yakından takip etmesine neden oldu. Peki, 4 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Akaryakıta ÖTV zammı uygulandı mı, ne zaman uygulanacak? 2025 ÖTV zammı ne kadar? İşte güncel pompa fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair ayrıntılar…

AKARYAKIT ÖTV ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan üretici enflasyonu (ÜFE) verilerinin ardından, akaryakıt ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları otomatik olarak artırıldı.

TÜİK'in yayımladığı 6 aylık Yİ-ÜFE oranı %15,71 olarak açıklandı. Bu orana bağlı olarak; benzin, motorin ve LPG fiyatlarında ÖTV kaynaklı yeni bir artış gündeme geldi.

Vergi düzenlemesi kapsamında litre başına:

Benzine 2,26 TL,

Motorine 2,12 TL,

Otogaz (LPG)'ye ise 97 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıta ÖTV zammı uygulandı mı, ne zaman uygulanacak

AKARYAKIT ÖTV ZAMMI NE ZAMAN?

Yeni düzenlemenin ardından güncellenen fiyat listelerinde, şehir bazında akaryakıt ürünlerinin litre fiyatları da değişti.Bu artış, yasal düzenleme kapsamında yapılan otomatik ÖTV güncellemesi ile gerçekleşti ve gece yarısı itibarıyla geçerli oldu. Tabelalarda yer alan benzin ve motorin fiyatları yeni haliyle şu şekilde güncellendi…

2025 ÖTV zammı ne kadar

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

BENZİN:

İstanbul : 51.19 TL

Ankara : 51.87 TL

İzmir : 52.19 TL

MOTORİN:

İstanbul: 52.36 TL

Ankara: 53.22 TL

İzmir: 53.55 TL