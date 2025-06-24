AKARYAKIT İNDİRİMİ | Benzin ve motorine indirim mi geldi, ne kadar? - SON DAKİKA

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları da yeniden şekilleniyor. Bu durum, vatandaşların benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını yakından takip etmesine neden oldu. Peki, 24 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte güncel pompa fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair ayrıntılar…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ, NE KADAR?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren motorin grubunda litre başına 1,66 TL'lik bir indirim uygulanmaya başlandı. Bu indirim, son haftalarda yaşanan fiyat artışlarının ardından sürücüler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Benzin fiyatlarına ise 23 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla 1,51 TL zam uygulandı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompa satışlarına yansıtıldı. Artışla birlikte Türkiye genelinde benzin fiyatları 50 TL sınırını aşarken, sürücüler akaryakıt istasyonlarında zamlı tarifeyle karşılaştı.

Benzin ve motorine indirim mi geldi

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Güncel Akaryakıt Fiyatları (24 Haziran 2025)

BENZİN:

İstanbul : 51.51 TL

Ankara : 52.18 TL

İzmir : 52.51 TL

MOTORİN:

İstanbul: 53.09 TL

Ankara: 53.92 TL

İzmir: 54.27 TL