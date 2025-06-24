AKARYAKIT İNDİRİMİ | Benzin ve motorine indirim mi geldi, ne kadar? - SON DAKİKA

AKARYAKIT İNDİRİMİ | Benzin ve motorine indirim mi geldi, ne kadar? - SON DAKİKA
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Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel fiyatlar kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte, 24 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda akaryakıt fiyatları da yeniden şekilleniyor. Bu durum, vatandaşların benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını yakından takip etmesine neden oldu. Peki, 24 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte güncel pompa fiyatları ve akaryakıt piyasasındaki son gelişmelere dair ayrıntılar…

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ, NE KADAR?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren motorin grubunda litre başına 1,66 TL'lik bir indirim uygulanmaya başlandı. Bu indirim, son haftalarda yaşanan fiyat artışlarının ardından sürücüler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Benzin fiyatlarına ise 23 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla 1,51 TL zam uygulandı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompa satışlarına yansıtıldı. Artışla birlikte Türkiye genelinde benzin fiyatları 50 TL sınırını aşarken, sürücüler akaryakıt istasyonlarında zamlı tarifeyle karşılaştı.

AKARYAKIT İNDİRİMİ | Benzin ve motorine indirim mi geldi, ne kadar? - SON DAKİKABenzin ve motorine indirim mi geldi

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Güncel Akaryakıt Fiyatları (24 Haziran 2025)

BENZİN:

İstanbul : 51.51 TL

Ankara : 52.18 TL

İzmir : 52.51 TL

MOTORİN:

İstanbul: 53.09 TL

Ankara: 53.92 TL

İzmir: 54.27 TL

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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