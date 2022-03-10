Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 10 Mart benzin mazot fiyatları ne kadar? Benzine, mazota zam mı geldi? Benzin litre fiyatı, mazot litre fiyatı!

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AKARYAKIT FİYATLARI

10.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 20,37 TL

Gazyağı TL/lt: 22,85 TL

Motorin TL/lt: 22,85 TL

TL/lt: 22,85 TL Motorin (Excellium) TL/lt: 22,88 TL

(Excellium) TL/lt: 22,88 TL Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 19,95 TL

Fuel Oil TL/Kg: 16,78 TL

BENZİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 10 Mart 2022 İstanbul benzin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN LİTRE FİYATI ANKARA'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 10 Mart 2022 Ankara benzin fiyatları şu şekildedir:

BENZİN LİTRE FİYATI İZMİR'DE KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 10 Mart 2022 İzmir benzin fiyatları şu şekildedir:

Güncel Akaryakıt Fiyatları için tıklayınız



AKARYAKIT ZAM HABERİ SON DAKİKA (10.03.2022)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 10 Mart'ta benzine yapılan 79 kuruşluk zam ve motorine yapılan 2 lira 25 kuruşluk zammın kaynağından iptal edilmesi nedeniyle geri çekildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte benzin Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de 20,46 liradan satılmaya devam edecek. Motorin ise Ankara'da ortalama 22,92 liradan, İstanbul'da 22,83 liradan, İzmir'de 22,92 liradan satılacak.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, benzin fiyatlarını da uçurdu. Savaş nedeniyle Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede benzin fiyatlarına zam geldi. Türkiye'de de günlerden bu yana uygulanan zamlar, 10 Mart'ta da sürdü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Ancak EPGİS, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği yeni açıklamayla zamların kaynağından geri çekildiğini belirtti. EPGİS'in zamlar konusunda bir yetkisi olmadığı, sadece hesaplayarak vatandaşa duyurduğu biliniyor.

BENZİN FİYATLARI AYNI KALDI

Zamdan önce Ankara'da ortalama 20,44 liradan, İstanbul'da 20,35 liradan, İzmir'de ise 20,46 liradan satılan benzin, aynı rakamlardan satılacak.

MOTORİNDE DE ZAM GERİ ÇEKİLDİ

Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı da aynı kalırken, İstanbul'da motorin 22,83 liradan, İzmir'de de 22,92 liradan satılmaya devam edecek.

"KAYNAĞINDAN GERİ ÇEKİLMESİ GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLMİŞTİR"

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, zammın iptal nedenine ilişkin de açıklama yaptı. Buna göre açıklamada, "Yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor. LPG'de bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

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