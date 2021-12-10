Akar: "(Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerin şehit olduğu terörist saldırı) Havadan ve karadan başlatılan operasyonlarda saldırıyı yapanlar dahil 20... - Haberler
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Akar: "(Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerin şehit olduğu terörist saldırı) Havadan ve karadan başlatılan operasyonlarda saldırıyı yapanlar dahil 20...

Akar:
AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Akar: "(Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerin şehit olduğu terörist saldırı) Havadan ve karadan başlatılan operasyonlarda saldırıyı yapanlar dahil 20 terörist etkisiz hale getirildi"

Akar: "(Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerin şehit olduğu terörist saldırı) Havadan ve karadan başlatılan operasyonlarda saldırıyı yapanlar dahil 20 terörist etkisiz hale getirildi"

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 Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

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