Akar: "(Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerin şehit olduğu terörist saldırı) Havadan ve karadan başlatılan operasyonlarda saldırıyı yapanlar dahil 20...
Akar: "(Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerin şehit olduğu terörist saldırı) Havadan ve karadan başlatılan operasyonlarda saldırıyı yapanlar dahil 20 terörist etkisiz hale getirildi"
Akar: "(Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerin şehit olduğu terörist saldırı) Havadan ve karadan başlatılan operasyonlarda saldırıyı yapanlar dahil 20 terörist etkisiz hale getirildi"
AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
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