Akademisyenlerden Kovid-19 ile mücadelede psikososyal destek rehberi
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Gaziantep Üniversitesi, Koronavirüs, Sağlık

Akademisyenlerden Kovid-19 ile mücadelede psikososyal destek rehberi

Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yöneticiler, yetişkinler, çocuklar, yaşlılar ve çalışan insanlar üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkilerin azaltılabilmesi amacıyla psikososyal destek bilgilendirme rehberi hazırladı.

02.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:11

Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yöneticiler, yetişkinler, çocuklar, yaşlılar ve çalışan insanlar üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkilerin azaltılabilmesi amacıyla psikososyal destek bilgilendirme rehberi hazırladı.

HAKAD üyeleri, tedbirler kapsamında evlerinde kendi izole ortamlarını oluşturan vatandaşların, çeşitli sorunlarla mücadele edilebilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, salgın süresince psikolojik sağlamlığın korunabilmesi için yapılan araştırmalar neticesinde "Koronavirüs ile Mücadelede Psikososyal Destek" adlı bilgilendirme rehberi yayımlandı.

Bilgilendirme rehberinin içeriğinde ise yöneticiler, yetişkinler, çocuklar, yaşlılar ve çalışan insanların evlerinde yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla öneriler yer aldı.

Bağışıklık sisteminde psikososyal hal de önemli

HAKAD Genel Sekreteri ve Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulu Öğretim Görevlisi Hacer Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte "birlikten kuvvet doğar" anlayışıyla sosyal sorumluluk projesi yapmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Büyük salgınlar, afet ve acil durumlarda insanların beklenmedik krizle karşılaştığını ve bir belirsizlik içerisinde rutin hayatlarının bozulmasına şahit olduğunu ifade eden Başer, şöyle konuştu:

"Korku, panik, çaresizlik ve karamsarlık gibi insanları aşağı çeken ve motivasyonlarını düşüren durumlar dolayısıyla da bağışıklık sistemlerini de zayıflatma gibi haller oluşturabiliyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren şeylerin başında neredeyse yüzde 50 etkiye sahip psikososyal iyilik halimiz gelir. Yani motivasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Psikososyal desteğin sağlanmasıyla birlikte insanların bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine, fiziksel ve psikolojik, sosyal iyilik hallerinin kuvvetlenmesine vesile olmuş oluruz. Dolayısıyla halk sağlığı açısından milletimize bir destek sunmuş oluruz."

Hacer Başer, içinden geçilen süreçte sakin kalınması tavsiyesinde bulunarak, "Bizi psikolojik olarak olumsuzluğa götüren şey, 'Acaba bu ne zaman geçer ve bana bulaşır mı?' gibi hallerdir. Çünkü insanoğlu kendini koruma iç güdüsüyle hareket eder. Koruyamadığı zaman da bir korku, panik havasına girer. Bu dönemlerde sakin kalmamız gerekir. Ayrıca belirsizlik noktalarına odaklanmak yerine belirli olan şeyleri düşünmek daha yararlıdır." dedi.

"Sakin, umutlu ve pozitif olun"

Hür Akademisyenler Derneğinin yayımladığı "Koronavirüs ile Mücadele Psikososyal Destek" adlı çalışmada yer alan bazı tavsiyeler ise şu şekilde:

"Güvenilir kaynaklardan bilgiler edinin. Duygularınızı yönetmek için geçmişte zor zamanlarda kullandığınız becerilerden yararlanın. Sakin, umutlu ve pozitif olun. Çocuklara sevecen olun, duygusal yakınlıkta olun, aktif dinleyin ve anlamaya çalışın. Onu sevdiğinizi, onunla gurur duyduğunuzu övgü sözleriyle söyleyin, tekrarlayın. Yaşlılara sosyal medya imkanlarının nasıl kullanılacağını basitçe öğretin. Stres artarsa destek almak için yöneticinize ve profesyonellere başvurun. Çalışanlara gerekli desteği sağlamak ve becerilerini geliştirmek için psikolojik ilk yardım eğitimi alın."

Akademisyenlerden Kovid-19 ile mücadelede psikososyal destek rehberi

Kaynak: AA

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Akademisyenlerden Kovid-19 ile mücadelede psikososyal destek rehberi
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