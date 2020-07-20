AK Partili Yavuz'un Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
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AK Partili Yavuz'un Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Yavuz'un Kıbrıs Barış Harekatı mesajı
20.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:05

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Yavuz mesajında, " Kıbrıs Türk halkını, zulüm ve vahşetten kurtaran 20 Temmuz 1974 Barış Harekatının 46. yıl dönümünü yavru vatanımız ile birlikte aynı coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıbrıs Adası tarih boyunca Türkler için önemini hiç kaybetmemiş; Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en önemli kalesi olmuştur. Barış için hiçbir zaman yalvarmayan, bağımsızlığından da ödün vermeyen milletimiz bundan tam 46 yıl önce de aynı kararlılıkla bu vatan parçasını canı pahasına korumuş; bağımsızlığı ve özgürlüğü için kararlı bir şekilde savaşmış; mücadele etmiştir. Antlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz barış harekatı, Kıbrıs'taki soydaşlarımızı zulümden kurtardığı gibi, bölgemizdeki barışı da güçlendirmiştir. Kahraman ordumuzun gerçekleştirdiği Barış Harekatı sonrası güven ve istikrar ortamında kurulup gelişen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, güçlü bir devlet yapısına kavuşmuştur. Anavatan, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman yavru vatanın yanında olmaya devam edecektir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini desteklemeyi sürdürecek, gerek Kıbrıs Adasında, gerek Doğu Akdeniz de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her ne kadar ayrı devletler ise de, gönülleri bir, bilinçleri bir insanların yer aldığı, bir bütünün iki parçasıdır. Kahraman Türk ordusunun, Rumların baskı ve zulmüne son vermek, Ada'da barış ve güven ortamı sağlamak amacıyla 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı vesilesiyle kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, Kıbrıs Türklerinin direnişinin ve bağımsızlık savunucuları olarak tarihe altın harfler ile isimleri yazılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu lideri ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle, tüm gazilerimizi şükran ve hürmetle yad ederken Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramını içtenlikle tebrik ediyor, Türk milletinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıslı Türk kardeşlerimize refah, esenlik ve mutluluk dileklerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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