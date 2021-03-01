AK Partili Özkan: Terörü destekleyen vekillerle ilgili gerekli adımları atacağız ?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Hukuk ve anayasa çerçevesinde, terör örgütünü destekleyen bütün milletvekilleriyle ilgili gerekli adımları atacağız. Bu anlamda hükümetimizin kararlılığı tamdır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Türkiye Büyük Millet Mecilisinde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkan, 28 Şubat'ın tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, "28 Şubat süreci; demokrasimize, temel hak ve özgürlüklerimize, inançlarımıza, milli ve manevi değerlerimize ve tüm medeniyet değerlerimize karşı girişilen topyekun bir haçlı saldırısıdır. Bu süreçte; dönemin darbeci zihniyetinin dilini kuşanan medya, 'topyekun savaş' manşetleri atmıştır. Ankara'da tanklar sokağa çıkarılmış, 'demokrasiye balans ayarı' denilerek, milletin vicdanından kopmuş, yüzde 22 oy almış Refah Partisi kapatılmıştır. Pervasızca '28 Şubat 1000 yıl sürecek' diyenler toplumda psikolojik bir harekat uygulamıştır. Belirli siyasi ve dini görüşe sahip kesimlere karşı ayrımcı, dışlayıcı ve insan haklarına aykırı uygulamalarla milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır" dedi.

19 yılda hayata geçirilen reformlar, yatırımlar ve kazanımlar sayesinde darbeci zihniyetiyle mücadele edildiğini ve milli iradenin egemen kılındığını ifade eden Özkan, "Ancak 28 Şubat darbesinin uzantısı olan Gezi Olayları, 17-25 Aralık darbe girişimleri, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi, uluslararası destekli terör dalgası ve benzeri girişimler, milli irade üzerine hegemonya kurmak isteyen iç ve dış güçlerin hala var olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sayın cumhurbaşkanımız, darbecileri ve zihniyetini bu topraklardan ilelebet söküp atacak, darbeci ruhtan arındıracak, istiklal mücadelesinin milli ve manevi ruhundan ilham alan, demokratik, özgürlükçü, sivil yeni anayasa yapma çağrısında bulunmuştur" diye konuştu.'YENİ ANAYASA, MİLLETİMİZİN BEKLENTİSİ'Darbecilere karşı olan herkesin bu yeni anayasa çağrısına 'ama'sız, 'fakat'sız destek vermesi gerektiğini dile getiren Özkan, "Kadim devletimizin geleceği için anayasaya destek vermek işte bu acılarla dolu darbe ve vesayet süreçlerine en güzel cevap olacaktır. Sivil, demokratik, özgürlükçü, bizi bir arada tutacak, egemenlik haklarımızı koruyacak bu yeni anayasa; milletimizin beklentisi, siyasetin de milletimize borcudur" ifadelerini kullandı.'TERÖRÜ DESTEKLEYEN VEKİLLERLE İLGİLİ GEREKLİ ADIMI ATACAĞIZ'Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkan, HDP'li milletvekillerinin Meclis gündemine gelen fezlekelerine ilişkin, "Bu topraklarda barış içinde yaşamamıza engel olmak isteyen, ucu dışarda olan terör örgütlerinin desteklediği, içimizde ve dışımızda dahili ve harici ne kadar Türkiye düşmanı varsa; terör suçları başta olmak üzere, anayasal düzenimize karşı suçlar başta olmak üzere şu anda parlamentomuzda yaklaşık 1300 dokunulmazlık dosyası bulunmakta. Meclis'e ulaşan fezlekelerle alakalı milletimiz bizlere, 'Anayasal düzene karşı suç işleyenlere sessiz mi kalacaksınız?' diye soruyorlar. Hukuk ve anayasa çerçevesinde, terör örgütünü destekleyen bütün milletvekilleriyle ilgili gerekli adımları atacağız. Bu anlamda hükümetimizin kararlılığı tamdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR