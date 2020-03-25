AK Partili Ay: Hayvan barınağındaki drama seyirci kalamayız
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Mehmet Ay, Kozan, Adana, Güncel

AK Partili Ay: Hayvan barınağındaki drama seyirci kalamayız

AK Partili Ay: Hayvan barınağındaki drama seyirci kalamayızAK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, hayvan barınağında köpeklerin açlıktan birbirlerine saldırdığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, "Bu drama seyirci kalamayız, sorumluların cezalandırılması için...

25.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:53
AK Partili Ay: Hayvan barınağındaki drama seyirci kalamayız

AK Partili Ay: Hayvan barınağındaki drama seyirci kalamayız

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, hayvan barınağında köpeklerin açlıktan birbirlerine saldırdığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, "Bu drama seyirci kalamayız, sorumluların cezalandırılması için sürecin takipçisiyiz" dedi.

Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki besleme çalışmalarının koronavirüs salgını nedeniyle aksadığı, koruma altındaki köpeklerin de aç kalıp birbirini saldırdığı anlara ait olduğu öne sürülen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yüzlerce kullanıcı tarafından da paylaşılan görüntülere hayvanseverler tepki gösterdi. Bazı hayvanseverler, 4 ay önce işten çıkarılan personelin yerine alınan çalışanların hayvanlara yeterli ilgiyi göstermediğini öne sürdü. Kozan Belediyesi, görüntülerin, işten çıkarılan eski sorumlu ile iş birliği yapan barınak görevlisinin komplosu olduğunu belirtti. Açtıkları soruşturma kapsamında ifadesi alınan görevlinin mama olmasına rağmen köpeklere vermediğini, aç kalan köpeklerin birbirlerine saldırdıkları anda da eski yöneticinin 2 kişiyi barınağa göndererek görüntüleri çektirdiğini anlattığı öne sürdü. AK Parti Adana İl Başkanlığı, Yüreğir Belediyesi'nin desteği ile barınağa mama yardımında bulundu.'ŞİDDETLE KINIYORUZ' Olayı şiddetle kınadıklarını kaydeden İl Başkanı Mehmet Ay, "Vahim bir olay, maalesef içler acısı bir durum. Şiddetle kınıyorum. Her canlıya değer vermek bizim insan olarak başlıca görevimiz. Bu drama seyirci kalmamız söz konusu olamaz. İl başkanlığımız ve Yüreğir Belediyesi'nin organizasyonu ile can taşıyan, konuşamayan sessiz dostlarımıza mama yardımında bulunduk. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e duyarlığı için teşekkür ediyorum. Biz teşkilat olarak mağdur, mazlum her canlının yanındayız. Bizim insani, ahlaki, vicdani değerlerimizden kaynaklanan merhametimiz ve muhabbetimiz bütün canlılaradır. İnşallah benzer görüntülerle bir daha karşılaşmayız. Sorumluların cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız" dedi.'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Mama yardımını Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Selami Gültekin ile birlikte barınağa teslim eden AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ise, "Hayvanların daha iyi şartlarda yaşamını devam ettirebilmesi için İl Başkanımız Mehmet Ay'ın destekleriyle çalışma başlattık. Yüreğir Belediyesi ekiplerimiz ile birlikte mamaları barınağa teslim ettik. Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kozan'ın böyle bir hadise ile gündeme gelmesi bizi üzdü, yakışmadı. İl başkanımızın talimatıyla, sorumluların bir an evvel bulunup cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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