AK Parti Tokat İl Başkanı Polat'tan "ilçe başkanlarının istifası" değerlendirmesi

13.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:16

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, "İl koordinatörümüz Ankara'ya döndükten sonra yapılan değerlendirmeler sonucu merkez ilçe başkanımız, Reşadiye ilçe başkanımız ve Zile ilçe başkanımızın istifası söz konusu." dedi.

Polat, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, birkaç gündür bazı gelişmeler yaşandığını söyledi.

AK Parti'nin kongre sürecine girdiğini hatırlatan Polat, "İl koordinatörlerimiz bütün illerde olduğu gibi Tokat'ta da çalışmaya başladı. İl koordinatörümüz Halil Etyemez Bey, ilçe başkanlarımız ile bir toplantı yapmıştı." diye konuştu.

Etmeyez'in ilçe başkanları ile baş başa görüştüğünü anlatan Polat, şunları kaydetti:

"İl koordinatörümüz Ankara'ya döndükten sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda merkez ilçe başkanımız, Reşadiye ilçe başkanımız ve Zile ilçe başkanımızın istifası söz konusu. İlçe başkanlarımız daha önce yapılan toplantılarda Zile ve Reşadiye ilçe başkanlarımız görevleri bırakmak istediklerini iletmişler. Merkez ilçe başkanımız Ahmet Bey de devam etmek istemediklerini il koordinatörümüze söylemiş."

Kaynak: AA