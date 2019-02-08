AK Parti Seçim Kampanyasını Sivas'tan Başlattı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelenin bütün ciddiyetiyle devam ettiğini belirterek, "Biz bunu yaparken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar, 'Domates', ne diyorlar 'Patlıcan', ne diyorlar 'Sivri biber.' ya düşünün, düşünün bir merminin fiyatı nedir, benim Mehmet'imin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği bu mücadelenin bedeli nedir, bunu bir düşünün." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçim kampanyası kapsamında düzenlenen ilk mitingde Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Sözlerine Pir Sultan Abdal'ın, "Kul Olayım Kalem Tutan Ellere" şiirini okuyarak başlayan Erdoğan, tüm Sivaslılara selam ve sevgilerini iletti.

Sivaslıların, haktan ve adaletten ayrılmadığını ve ayrılmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivaslılara, namerde boyun eğmeyi reddettikleri için 'Yiğido' deniliyor. Bu ifade, Sivasın hamurunu, mayasını ve duruşunu tanımlıyor. Biliyorum ki bu yiğitler en zor zamanda haktan ve adaletten ayrılmadılar, ayrılmazlar. Bu yiğitler her şartta sadece ve sadece hakkı tutup kaldırırlar. AK Parti davasını, AK kadrolarını nasıl sahiplendiklerini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Tarihin en merkez şehirlerinden Sivas'ın bin yıldır Türk yurdu olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sivas, Danişmentlilerin, Mengücekli'lerin ve Anadolu Selçuklu'larının elinde Türk-İslam kimliği kazanarak gelişmiş ve güzelleşmiştir. Sivas, Efes'ten Mezopotamya'ya uzanan Kral Yolu'nun, Çin'den Akdeniz ve Karedeniz limanlarına uzanan İpek Yolu'nun, Antalya'dan İran'a uzanan Selçuklu Ticaret Hattı'nın bir kavşak noktasıdır. İşte bu sebeple asırlar boyunca burası ticaretin sultan şehri oldu. Onun için buraya 'Sultan Şehir' deniliyor. Avrupa'nın Orta Çağ karanlığını yaşadığı bir dönemde İslam dünyasını aydınlatan kandillerden 4 tanesi Sivas'ta yanıyordu."

Gök Medrese, Şifaiye Medresesi ve Çifte Minareli Medrese sayesinde kentin, ilmin de sultan şehri olduğunu, "dar-ul ulema" diye nam saldığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sivas, öyle sıradan bir şehir değil, onun için 31 Mart seçimi çok çok önemli, bu seçim rastgele ellere bırakılamaz. Şehrimiz, Danişment, Eratna ve Selçuklu Devletlerine başkentlik yaptığı gibi Sivas Kongresi'nin başlamasından itibaren 108 gün boyunca da milli mücadelemize Gazi Mustafa Kemal ile birlikte başkentlik yapmıştır. Yolu Sivas'tan geçmiş, bu şehre maddi-manevi hizmet etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Abdulvahabi Gazi'den Ahmet Turan Gazi'ye, Kadı Burhanettin'den Sultan Keykavus'a, Şemsi Sivasi'den Akşemsettin'e, Pir Sultan'dan Aşık Veysel'e kadar bu toprakların tüm hazinelerini şükranla yad ediyorum."

Konuşması sırasında bazı kişilerin kadro taleplerini dile getirmesi üzerine Erdoğan, "Biz KİT'lere kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Hepsini verdik, şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi, bir lider değilim, her şeyi verdik. Lütfen samimi ve dürüst olalım. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te ve Kandil'de terörle mücadele verirken, onları temizlerken sizin söylediklerinize bakın." dedi.

"En ucuz fiyata da buralara ürünleri getiririz"

Terörle mücadelenin bütün ciddiyetiyle devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bunu yaparken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar? 'Domates, patlıcan, sivri biber' diyorlar. Düşünün, bir merminin fiyatı nedir? Benim Mehmet'imin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği bu mücadelenin bedeli nedir? Bunu düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa, bu iktidar başarıyorsa siz daha hala kalkıyor, 'Patates, soğan, domates, sivri biber' bunlarla konuşuyorlar. Yani bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da George'a Hans'a önayak oluyorlar. Biz bu mücadeleyi bugüne kadar kazandık ve kazanmaya da devam edeceğiz. Eğer birileri marketlerde şuralarda buralarda yapıyorlarsa, kabine toplantısında da açıkladım, gerekirse tanzim satışları belediyelerimizin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata da buralara ürünleri getiririz. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Gıda Tarım Bakanlığımız başladılar."

(Sürecek)

Kaynak: AA