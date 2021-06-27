AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kollarından örnek program

AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı bugün tüm teşkilat mensupları, mahalle başkanları ve yönetimleriyle birlikte pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirdikleri çalıştay ile adeta örnek teşkil etti.

AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı bugün tüm teşkilat mensupları, mahalle başkanları ve yönetimleriyle birlikte pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirdikleri çalıştay ile adeta örnek teşkil etti.

Programın ilk oturumunda teşkilat, seçim işleri, tanıtım medya, sosyal politikalar ve sivil toplum ve halkla ilişkiler birim başkanları mahalle teşkilatlarına birimleriyle alakalı bilgilendirmelerde bulunarak kapsamlı bir teşkilat içi eğitim semineri gerçekleştirdi. Programın ikinci oturumunda ise hem göreve geldikleri günden beri geçen 6 aylık sürede gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatan 6 aylık faaliyet raporunu gösteren hem de önceki dönem ilçe gençlik kolları başkanlarını kürsüye davet ederek geçmiş tecrübelerini paylaşmalarına imkan sağlayan Osmangazi Ak Gençlik, adeta hem çalışmalarıyla göz doldurdu hem de geçmişle aralarında her daim bir bütünlük içerisinde olduklarının mesajını verdi.

Protokolün de yoğun olarak katılım gösterdiği programda Osmangazi Ak Gençlik yine güzel programlar yapacağının sinyalini vererek adeta eski enerjilerinden bir şey kaybetmediklerini ilan etti. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Av. Burak Çağatay Muti, "Güçlü mahalle teşkilatları sahada güçlü bir siyasi hareket demektir. Sahada güçlü olan bir siyasi hareketin de seçimde zafer kazanmaması mümkün değildir" diyerek mahalle teşkilatlarının önemine işaret etti.

Programa Bursa Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Cem Kürşat Hasanoğlu ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk ve Bursa protokolünün önde gelen isimleri de katılım sağladı.

Milletvekili Refik Özen ise, "Bize böyle programlarla gelinmesinden çok mutlu oluyoruz" diyerek programdan duyduğu memnuniyetini dile getirerek İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Çağatay Muti'ye teşekkür etti.

Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise yapmış olduğu konuşmada programdan duyduğu memnuniyetini dile getirerek "kadın kolları ve gençlik kolları bu uçağın iki motorudur. Gençlik kollarımızın böyle programlar yapması bizim gücümüze güç katmaktadır" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı