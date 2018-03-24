AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığına Uğur Çelenk seçildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı Durugöl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 421 delege oy kullandı. Uğur Çelenk, 421 delegenin tamamının oyunu alarak AK Parti Ordu İl Başkanlığına yeniden seçildi. Buna göre Uğur Çelenk başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Yavuz, Ahmet Can Bacaksız, Akın Şahin, Ali Yekta Poyraz, Binnur Fatma Enginyurt, Betül Serdaroğlu, Bilal Azaklı, Buse Sağlam, Celal Avcı, Damla Akçiçek Özer, Didem Önsoy, Durmuş Emre Tepe, Ekrem Ata Baş, Erkan Özmen, Ergün Çakmak, Eyüp Bülür, Fahri Samsunluoğlu, Faruk Zavalsız, Fatih Temur, Fatih Titiz, Fatih Türkyılmaz, Fatma Dursun, Gamze Güler, Gülsen Işık, Halil Öz, Hüseyin Hakkı Serdar, İbrahim Hekim, İsmail Kaan Köksal, İsmail Kırca, Kenan Selim Argan, Mehmet Aslan, Mehmet Kürşad Güler, Merve Zengin, Muhammed Akdemir, Murat Yaylak, Mustafa Kemal Kaymak, Onur Yurt, Orhan Gündoğdu, Sedat Cesur, Sefahi Duran, Selman Altaş, Şeniz Eyigün Sun, Şeyma Kurucu, Tuba Evli, Tuncay Uzunçakmak, Vehbi Yüksel, Yüksel Aydın. - ORDU