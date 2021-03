AK Parti Muş İl Başkan Avcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Avcı, mesajında, AK Parti iktidarıyla hukuki ve toplumsal alanda atılan adımlar sayesinde kadınların demokratik ve sosyal kazanımlarla gelecek için umut ve güven verdiğini belirtti.

Kadınlara sağlanan pozitif ayrımcılık ve kadın haklarının sağlamlaştırılması yönündeki çalışmaların, kadınların toplum içindeki rolünü daha da güçlendirdiğine vurgu yapan Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden bir dine mensubuz. Biz de dinimizin emri ile ayrımcılığın her türlüsüne karşı olduk. Özellikle de kadınlara karşı olan ayrımcılığa. Hayatımızın her anında, her konuda ve her zaman desteklerini gördüğümüz, varlıklarıyla onurlandığımız, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım