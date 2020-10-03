AK Parti Melikgazi İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Melikgazi İlçe kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Melikgazi İlçe kongresi gerçekleştirildi. Gökhan Ülke yeniden başkan seçildi.

AK Parti Kayseri Melikgazi ilçe teşkilatı 7.kez Olağan Genel Kurul gerçekleştirdi. Kadir Has Kongre merkezi parkında gerçekleştirilen Genel Kurul'da 221 delege oy kullandı. Korona virüs testi pozitif çıktığı için genel kurula katılamayan Av.Gökhan Ülke, tek liste ile yeniden başkan seçildi.

Ak Parti Melikgazi ilçe kongresine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Taner Yıldız, Emrah Karayel, Hülya Nergis Atçı, AK Parti İl başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partililer katıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan tek aday ve mevcut başkan Gökhan Ülke, video konferans sistemi ile katıldığı genel kurulda, "3 yıldır bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bu görevi tekrar bize tevdi eden parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Aynı şevk ve heyecanla görevimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlkemiz ve düsturumuz halka hizmet, hakka hizmet" dedi.

Genel kurulda yapılan oylama sonrasında hazırlanan liste 221 geçerli oyla kabul edildi. AK Parti Melikgazi ilçe yönetim kurulu 25'ten 30'a yükseltildi. AK Parti Melikgazi İlçe yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Gökhan Ülke (Başkan), Abdullah Yeniçay, Abdülkadir Taşkın, Adnan Conağası, Ahmet Akgün, Ahmet Canbulut, Alparslan Sungur, Asuman Caner, Fatih Genç, Fatih Tanrıöver, Halil Çay, Nazlı Sözduyar, Hatice Baltacıoğlu, İbrahim Seçilir, İsa Gün, Mehmet Yusuf Sarıalp, Merve Sarıoğlu, Murat Kalem, Musa Varkara, Mustafa Özkan, Mustafa Ulusoy, Nadire Erdoğan Arık, Nevzat Barbaros, Nurhan Selçuk, Osman Keşoğlu, Ömür Özkan, Sami Beğendik, Selçuk Yurttaş, Sibel Servet Okandan, Şeref Yaroğlu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı