AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri Açıklaması

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "Önümüzde yerel seçim çalışmaları için şimdiden çalışmalara başladık. Eksiklerimiz tamamlayarak daha çok seçmene ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Başkan Eri, yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçiminin ardından çalışmalara aralıksız şekilde devam ettiklerini, seçimden sonra da aynı tempoyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Her zaman bir seçim varmış gibi hazırlıklı olduklarını ve önümüzdeki yerel seçimler için şimdiden çalışmalara başladıklarını aktaran Eri, şöyle konuştu:

"Önümüzde yerel seçim çalışmaları için şimdiden çalışmalara başladık. Eksiklerimiz tamamlayarak daha çok seçmene ulaşmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi yine sahalardayız, seçmenlerimizle, halkımızla bir aradayız. Partimiz adeta dolup taşıyor, insanlar sorunlarını çözmemiz için bize geliyorlar. Sorunlarını dinliyoruz ve çözmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Tüm teşkilatlarımız bütün gün halkımızın sorunlarıyla ilgileniyorlar."

Eri, 24 Haziran seçimlerinde Mardin'de oylarını yüzde 7 artırdıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Gençlik ve kadın kollarımız ile ilçe teşkilatlarımız çok başarılı bir seçim çalışması yürüttüler ve bunun sonucunu sandıkta aldık. Onlara bu gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha büyük bir başarı yakalamak için bugünden itibaren çalışmalarımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz. Her seçimde başarıyı hedefleyeceğiz. Büyükşehir ve bütün ilçe belediyelerini almak için var gücümüzle çalışacağız."