AK Parti Karabük Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı

AK Parti'nin Karabük ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Karabük Kültür Merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın birçok ülkesinde yaşayan, hatta Yunanistan'da bile herkesin gözünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a baktığını ve "Bizim de böyle bir liderimiz olsa" dediklerini ifade etti.

Erdoğan'ın dünyayı dönüştürebilen, dünyada yeni şeyler söyleyen birisi olduğunu anlatan Zengin, "Bakın çok kısa bir cümle, ne dedi Cumhurbaşkanımız? 'Dünya beşten büyüktür.' Bütün samimiyetimle şunu söyleyebilirim ki darbenin en önemli sebebi bu cümledir. Çünkü dünyanın ortaya koyduğu tezlere muhalefet eden bir cümledir. Bazen bir nida. Nedir o? 'One minute.' Bir dakika." dedi.

Çok başarılı bir öğrenci olduğunu ancak başını örttüğünden itibaren bütün sınavlardan atıldığını anlatan Zengin, "Hakimlik sınavına girmek istedim evrak iade, mastır yapacaksın atıl. Ben Allah'a hamd ediyorum Türkiye'de başörtülü aday olup yemin eden ilk milletvekillerinden birisi oldum. Bugün Türkiye'de ilk başı örtülü kadın grup başkanvekiliyim. Bunu yapan Cumhurbaşkanı önderliğinde inanmış sizlersiniz, milletimiz." diye konuştu.

Yerel seçimlerde sadece meselenin bir belediye başkanı seçmek olmadığını vurgulayan Zengin, "Türkiye'nin hiçbir seçimi böyle olmadı. Yaklaşık 17 seçim yaptık bunların hiçbiri böyle değildi. Her zaman inançla değer sistemiyle alakalı bir çatışma vardı Türkiye'de. Bununla alakalı bir mücadele alanı var. O yüzden biz hangi aday meselesini belirlersek belirleyelim nihayetinde bu seçim asla yerel seçim formatına dönmüyor, dönemiyor Türkiye'de." diye konuştu.

"Hala bir ümit besliyorlar"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geriye dönüşü olmayacak bir şekilde Türkiye'de birçok dengeyi yerine oturttuğunu belirten Zengin, şöyle devam etti:

"Ama hala bir ümit besliyorlar. Bence bu son ümit. Eğer burada bir gedik açılırsa özellikle onların ümit ettiği büyük iller var, onlarla ilgili. Bence büyük ya da küçük hiç fark etmez çünkü yan yana gelmeleriyle bütünleşiyor. Büyük iller onların hayalleriyle ilgili bir işaret oluşturuyor. Ona dair bir kaygıları, garip bir şekilde de heyecanları var. 'Olacak mı?' falan gibi. İşte bu ümit bile onların bakıyorum kelimeleri hacminden büyük hale getiriyor. Bazı insanlara sözlü saldırılar oluyor. Yani bir şey olsa Allah muhafaza bir adım atabilseler inanın bize bir yudum su vermeyecekler. Hayatın içinde, Meclis'te görüyoruz."

Belediye başkan adaylarına, aday adaylarına ve partililere tavsiyelerde bulunan Zengin, hikayelerinin imkansızları başarmaları olduğuna işaret etti.

Zengin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye çok önemli bir eşik getirdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nedir bu yüzde 50. Artık Türkiye'de siz Cumhurbaşkanı olacaksanız bir defa yüzde 50'yi alacaksınız birinci turda. Eğer birinci turda alamıyorsanız ki benim şahsi görüşüm Cumhurbaşkanımızdan sonra birinci turda almak o kadar zor bir şey ki. Bu defa seçilirken Cumhurbaşkanımız 24 milyon küsur oy aldı. Dehşet bir oy bu. Çok büyük bir başarı. Bu sağduyulu insanları bir araya getirdi."

"Bir operasyonun eli kulağında"

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de yerel seçimlere değinerek, çok çalışacaklarını ve bütün belediyeleri alacaklarına inandıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal'ın kazanması yönünde telkinleri olduğunun altını çizen Şahin, bunun omuzlarına önemli bir yük yüklediğini, bunu başaracaklarını, hem merkezde hem de ilçelerde seçimleri kazanacaklarını dile getirdi.

Dış güçlerin Suriye sınırında bir terör devleti kurma niyetinde olduğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bunu çok iyi gören ve tahlil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz ve devletimiz, bu oyunu bozmak için büyük bir gayret ve çaba içinde. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonları bunun için yapıldı ve başarılı olundu. Şimdi Fırat'ın doğusuyla ilgili bir operasyonun eli kulağında. Türkiye hemen sınırda böylesine hayati mücadele içinde bulunduğu bir ortamda seçimlere gidiyor. İnanıyorum ki hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz, devletimiz, sınırı boyunca bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyecek."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de partililere seslendi.

Toplantıda, daha önce açıklanan AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal ile ilçelerden Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, Eskipazar Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Yarkan, Eflani Belediye Başkanı ve adayı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkan adayı Yakup Narter ve Yortanpazarı Belde Belediye Başkanı ve adayı Yılmaz Tiryaki, sahneye davet edilerek partililere tanıtıldı.

Kaynak: AA