AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'dan Karabağlar Belediyesi'ne eleştiri

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, yerel seçimin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen ilçede hiçbir şeyin değişmediğini, verilen sözlerin yerine getirilmediğini iddia etti.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, yerel seçimin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen ilçede hiçbir şeyin değişmediğini, verilen sözlerin yerine getirilmediğini iddia etti.

Doğruca, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır CHP'li belediyece yönetilen ilçede birçok probleme çözüm bulunamadığını, vatandaşların mağdur edildiğini savundu.

Belediye Başkanı'nın proje üretmek, uygulamak ve hayata geçirmek anlamında bir derdi olmadığını ileri süren Doğruca, hükümet kanalıyla ilçeye kazandırılmaya çalışılan birçok projenin önüne de taş koyduğunu belirtti.

Doğruca, vadedilen ancak hayata geçirilmeyen projeleri anlatarak, "Birçok projeyi söz verdiği halde yapmayan veya yapamayan Belediye Başkanı, Karabağlar'ın gelişimine, kalkınmasına, yenilenmesine ek katkı koyacak bir çok hükümet projesinin önüne, yaptığı itiraz ve açtığı davalarla, engel olmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin