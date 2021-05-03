AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'dan Karabağlar Belediyesi'ne eleştiri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'dan Karabağlar Belediyesi'ne eleştiri

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'dan Karabağlar Belediyesi'ne eleştiri
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Politika

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, yerel seçimin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen ilçede hiçbir şeyin değişmediğini, verilen sözlerin yerine getirilmediğini iddia etti.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, yerel seçimin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen ilçede hiçbir şeyin değişmediğini, verilen sözlerin yerine getirilmediğini iddia etti.

Doğruca, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır CHP'li belediyece yönetilen ilçede birçok probleme çözüm bulunamadığını, vatandaşların mağdur edildiğini savundu.

Belediye Başkanı'nın proje üretmek, uygulamak ve hayata geçirmek anlamında bir derdi olmadığını ileri süren Doğruca, hükümet kanalıyla ilçeye kazandırılmaya çalışılan birçok projenin önüne de taş koyduğunu belirtti.

Doğruca, vadedilen ancak hayata geçirilmeyen projeleri anlatarak, "Birçok projeyi söz verdiği halde yapmayan veya yapamayan Belediye Başkanı, Karabağlar'ın gelişimine, kalkınmasına, yenilenmesine ek katkı koyacak bir çok hükümet projesinin önüne, yaptığı itiraz ve açtığı davalarla, engel olmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

KASTAMONU - İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
KASTAMONU - İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'dan Karabağlar Belediyesi'ne eleştiri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 11:50:52. #1.16#

title