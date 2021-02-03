AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Esenyurt 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "CHP milletten intikam alıyor. Çünkü milletimiz Cumhurbaşkanı'mızı, AK Parti'yi bugüne kadar demokratik bir şekilde sürekli iktidara getirdi. Demokratik bir şekilde milletin oylarıyla iktidara gelemediler bugüne kadar. Onun için bunların millete hıncı var." dedi.

Şenocak, Kerem İhsan Milletlerarası Koleji'nde düzenlenen AK Parti Esenyurt 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ilçe kongrelerinin tamamlandığını belirterek, 24 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul İl Kongresi'ni yapacaklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya liderlik ve yöneticilik dersi verdiğini dile getiren Şenocak, Türkiye'nin 150'den fazla ülkeye yardım ettiğini aktardı.

Dış güçlerin yanı sıra CHP'nin de ülkenin tökezlemesini, Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istediğini ifade eden Şenocak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gezi olayını, 15 Temmuz hain darbe girişimini yapmaya kalktılar ama milletimiz buna müsaade etmedi. Bugün bakıyoruz yine bir kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Halbuki ortada bir şey yok normal bir rektör ataması. Gezi'de yaptığınız senaryonun bir benzerini mi yapmaya çalışıyorsunuz? Esenyurt'tan açık açık bir şey daha söylüyorum; sakın ola bizi test etmeye kalkmayın. Biz sizin senaryolarınızı darbe dönemlerinde de gördük. Milletin kurduğu AK Parti, milletin yanında olduğu Recep Tayyip Erdoğan ve yanındakiler buna asla müsaade etmedi, bundan sonra da müsaade etmeyecek. Topunuz gelin, sizin alayınıza eyvallah etmeyeceğiz. Siz kimsiniz? Bu ülke öyle kolay bulunan bir ülke değil. Sizin 50 yıl önceki, hayallerinizdeki Türkiye'de yaşamıyoruz, bir daha sizin hayallerinizdeki o Türkiye olmayacak. Biz, bunun dersini 15 Temmuz'da milletimizle beraber fazlasıyla verdik. Test edin de görelim, bizi imtihana tabi tutmayın. Böyle boş işlerle karşımıza gelmeyin. Oradaki öğrenci kardeşlerimizin bu oyunlara gelmemesi gerektiğini söylüyoruz. "

CHP'nin milletten intikam aldığını savunan Şenocak, şunları kaydetti:

"Çünkü milletimiz, Cumhurbaşkanı'mızı, AK Parti'yi bugüne kadar demokratik bir şekilde sürekli iktidara getirdi. Bunun için milletten intikam alıyor CHP. Çünkü demokratik bir şekilde milletin oylarıyla iktidara gelemediler bugüne kadar. Onun için bunların millete hıncı var. Ama milletimiz sizin cibilliyetinizi o kadar iyi biliyor ki, sizi bir kere daha iktidara getirmeyecek. Esenyurt'tan öyle bir ses verecek ki, 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacak."

"Bunların cibilliyeti bozuk, bunlar değişmez"

Esenyurt ilçe ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin 2024'te tekrar AK Parti'li olacağını dile getiren Şenocak, "Bunlar bu işi beceremeyecek. Milletimiz '25 sene sonra bir kere daha deneyelim.' dedi. Ama nerde? Çünkü bunların cibilliyeti bozuk, bunlar değişmez." ifadelerini kullandı.

Bayram Şenocak, Esenyurt'un nereden nereye geldiğinin görüldüğünü anlatarak, "Esenyurt'ta terör uzantısı siyasi partinin, terör örgütü liderinin posteriyle donatılan ilçe başkanlığını CHP belediyesi temizliğe gitmiş. Bir kez daha iş birliğiniz tescillendi mi? Sorsanız inkar ediyorlardı. Siz artık tek başınıza CHP'li bir belediye değilsiniz, artık siz CHDP'li ilçe belediyesisiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanan video mesajının gösterildiği kongrede, tek aday olan Harun Özer AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye, Akif Çağatay Kılıç'ın da aralarında bulunduğu AK Parti İstanbul Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan