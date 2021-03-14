AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti Açıklaması
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti Açıklaması

14.03.2021 00:41 | Son Güncelleme: 14.03.2021 00:46
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette merkezde yer alan çağrı, nakil ve ulaştırma birimlerindeki görevli personele karanfil vererek günlerini tebrik eden Kabaktepe, dışarıda molada olan sağlık çalışanlarıyla da çay içerek bir süre sohbet etti.

Kabaktepe, ziyaret sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarıyla Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemini dünyanın en iyisi olarak atlattığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının gayretlerini ve çabalarını destekleyen anlayışın gelmesini toplum olarak istediklerini belirten Kabaktepe şöyle devam etti:

"Bir sağlık çalışanının bırakın bir şiddete maruz kalmasını, kötü söz duymasını bile istemiyoruz. Bu anlayışın, kültürün, yaşam tarzının İstanbul'umuz ve Türkiye'de hakim gelmesi için de elimizden gelen gayreti göstermeye çaba sarf edeceğiz. Bu kültürün ve anlayışın yerleşmesi her açıdan bize rahatlık sağlayacak. İnsana yardım etmek, kurtarmak için giden, onun için hastalanmayı, yaralanmayı göze alan sağlık çalışanına en ufak bir kelimeyle bile şiddetin veya sertliğin gönlümüzü çok acıttığını altını çizmek istiyorum. "

İnsanların telefonla ulaştığı 112'yi bildiğine ancak arkada olan organizasyon ve gayretin pek fark edilmediğine dikkati çeken Kabaktepe, "Görev tanımının çok çok üstünde işler yapıyorsunuz. Onun için ben İstanbullular adına size teşekkür ediyorum. Bu akşam buraya gelmek istedik ve sizler de bizi kabul ettiniz bunun için de teşekkür ediyorum. Tekrar tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu 14 Mart'ımız, sağlık çalışanlarımızın her türlü imkana en üst düzeyde kavuştuğu, sözlü veya fiili şiddetin son bulduğu bir gün olsun diye temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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