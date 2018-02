Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Osmanlı bu coğrafyayı 600 yıl sırtlanların saldırısından koruyan bir arslandı. Ömrü vefa etmedi kurtaramadık öldü. Ama ölürken yavrusu Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Onlar biliyor ki, arslanın yavrusu büyüyünce arslan olur. Türkiye Cumhuriyeti, bu coğrafyaya yönelik saldırıları önlemek için üzerine düşeni yapıyor. Onun için uğraşıyorlar bizimle." dedi.

Bakan Demircan, Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti İlkadım 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gelinen süreçte Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada tarihin yeniden yazılmaya çalışıldığını söyledi.

Tarihi dün olduğu gibi Türkiye'nin mi yoksa 100 yıl önce gelip coğrafyayı parçalayan emperyalistlerin mi yazacağının konuşulduğu bir dönemin yaşandığını dile getiren Demircan, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine vurgu yaptı.

Türkiye'yi 40 yıldır terörle yıkmaya ve bölmeye çalışanların isyanı artırarak hendek savaşlarıyla Türkiye'nin karşısına çıktıklarını anımsatan Demircan, 40 yıl hazırlığını yaptıkları hain bir darbeyle ülkeyi parçalayarak bir tuzağın içine çekmeye çalıştıklarını ancak aziz milletin buna izin vermediğini aktardı.

Demircan, şimdi de Türkiye'yi dışarıdan bir terör devletiyle kuşatmak istediklerini belirterek, "Oradan tehdit ediyorlar, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi. Bu ülkeye oradan saldırmaya kalkışıyorlar. Buna elbette izin veremezdik. Türkiye bu terör saldırısının üzerine gerektiği şekilde gitti ve Mehmetçik Afrin'de, Azez'de gereken cevabı verdi. Münbiç'te de verecek, Fırat'ın doğusunda da verecek." diye konuştu.

"Afrin'e girmeyin.' diyenleri eleştiren Bakan Demircan, Amerika, PKK ve Esed'in dışında Türkiye'deki bazı kesimlerin de Afrin'e girilmesini istemediğini vurgulayarak, milletin bu süreci iyi değerlendirerek gereken cevabı sandıkta vereceğini kaydetti.

Türkiye'nin girilmesi gereken her yere gireceğini aktaran Sağlık Bakanı Demircan, şöyle devam etti:

"Elbetteki nereye gidileceğine, onların inlerine kadar, sonuna kadar gidileceğine bu millet karar verir, onun lideri karar verir, hükümet karar verir, Meclis karar verir. Onlar istemese de o inlere kadar gideceğiz, gireceğiz ve onların işlerini bitireceğiz. Birileri bozgunculuk yapmaya çalışıyor. Türkiye kendi nefis müdafaası hakkını kullanıyor. Egemenliğine karşı, milletinin hayatına karşı yapılan saldırılaya cevap vermeye çalışıyor. Üzerine düşeni yapıyor. Birileri o mücadeleyi sulandırmak için bir takım sözler, barış güvercinliği yapmaya kalkışıyor. Birileri de... Askerimizin her türlü ihtiyacı bir gram noksan olmamak kaydıyla karşılanıyor. Sağlık ihtiyacı, cephane ihtiyacı...Türkiye kendisinin ürettiği insansız hava araçlarıyla onların tepesinde, her an askerimize gerekli bilgiyi veriyor. Birileri hala tezvirat üretmeye çalışıyor. 'Bu nedir biliyor musunuz?' Bir ülke kendisini savunmak için müdahale kararı aldıktan sonra o müdahalenin aleyhinde konuşmak veya hatta tezvirat yaymak bozgunculuktur, suçtur."

Demircan, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve kendisine yönelik tehditlere karşı boyun eğmediğinin altını çizerek, birilerinin istememesine rağmen üzerine düşen görevi sonuna kadar yapacağını kaydetti.

"Osmanlı bu coğrafyayı 600 yıl sırtlanların saldırısından koruyan bir arslandı"

Türkiye'nin üzerinde bulunduğu coğrafyanın önemine vurgu yapan Demircan, şunları dile getirdi:

"Üniversite yıllarımda rahmetli Abdülhamid Han'a ait bir hatıra kitabı okumuştum. Büyük Sultan hatıratını yazdırırken şöyle ifade ediyor, 'Ne yapalım ki atalarımız çadırı sırtlanların yolu üzerine kurmuş.' Bu söz beni çok etkiledi. Evet bu coğrafya zor bir coğrafya. Dünyanın en güzel coğrafyası. Bu coğrafyada güçlü olmazsanız Aldülhamid Han sözün devamında bunu söylüyor, diyor ki, 'Burada güçlü olmazsanız ayak altında kalırsınız, güçlü olursanız dünyaya yön verirsiniz.' Osmanlı bu coğrafyayı 600 yıl sırtlanların saldırısından koruyan bir arslandı. Ömrü vefa etmedi, kurtaramadık öldü. Ama ölürken yavrusu Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Onlar biliyor ki, arslanın yavrusu büyüyünce arslan olur. Şimdi bir arslan daha. Türkiye Cumhuriyeti, bu coğrafyaya yönelik saldırıları önlemek için üzerine düşeni yapıyor. Onun için uğraşıyorlar bizimle."

Demircan, 2019 yılında Türkiye'nin 3 önemli seçime gireceğini belirterek yerel yönetimler, cumhurbaşkanlığı ve parlamentonun bu seçimlerde şekilleneceğini, tüm teşkilatın bu bilinçle çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Türkiye küresel barışın çok önemli bir lokomotifi durumunda şu anda"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise Türkiye'nin hain planlar kuranların oyunlarını bozduğunu söyledi.

Türkiye'nin yurt içi ve sınır dışında yürüttüğü operasyonlarla sadece ülkenin değil tüm mazlumların umudu olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Türkiye küresel barışın çok önemli bir lokomotifi durumunda şu anda. Diyoruz ki, bütün dünya sussa da bu yaşanılan acıları hiç kimse görmese de gözlerini kapatsa da kulaklarını tıkasa da savaştan kaçanların çığlıklarını duymasa da o çocukların bağrışlarını hiçbir şekilde duymasa da biz Türkiye olarak vicdan sahibi olan insanların ülkesiyiz." dedi.

Türkiye'nin, "Allah rızası nedir bilenlerin ülkesi" olduğunu ifade eden Karaaslan, "Yanımızda yaşanan zulme nasıl tepki veriyorsak bir millet olarak da bu zulümlere karşı dimdik duran bir liderin yol arkadaşlarıyız. İnşallah ülkemizi çok başka bir noktadan bambaşka bir noktaya 16 sene gibi çok kısa bir sürede getiren ama bundan sonra da Türkiye'nin 100. yılı için en güçlü hedefi koyup oradan da ötesine taşıyacak Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız." diye konuştu.