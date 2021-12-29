AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ünalır, kadın muhtarlarla buluştu

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Ak Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, kentteki kadın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinlerinin talep ve sorunları üzerine sohbette bulunulan toplantıya AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Başkan Yardımcısı Metin Çekiç, Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Seda Öğülmüş ve kadın muhtarlar katıldı.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Özlem Ünalır, kadınların her alanda daha etkin ve söz sahibi olmalarının gurur verici olduğunu belirtti.

Değerli kadın muhtarlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin talep ve sıkıntılarına dair sohbette bulunduklarına değinen Ünalır, "İl Başkanımız Zihni Çalışkan'ın destekleriyle çözüm konusunda ne yapabilirizi değerlendirdik. İstişare kültürü ve ortak aklı önemsemeye devam edecek, bu tarz buluşmalarımızı sürdüreceğiz. Kamu ve yerel yönetimler arasında bir köprü vazifesi gören, kılcal damarlarımız değil ana damarlarımız olan kadın muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Batıkent Mahalle Muhtarı Derya Can, Fatih Mahalle Muhtarı Eda Yıldırım, Güllük Mahalle Muhtarı Tülay Celt, Hoşnudiye Mahalle Muhtarı Figen Rençber, İhsaniye Mahalle Muhtarı Hülya Üregel, Kumlubel Mahalle Muhtarı Gülay Karagöz, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Acıkgöz, Cunidiye Mahalle Muhtarı Sevil Ata, Vişnelik Mahalle Muhtarı Meriç Günay, Yenikent Mahalle Muhtarı Nezahat Nazik, Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Gül Karausta, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Sevgi Doğan, Ihlamurkent Mahalle Muhtarı Birsen Canbaz katıldı.

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet