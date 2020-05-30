AK Parti İl Başkanı Sürekli'nin acı günü - İZMİR
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AK Parti İl Başkanı Sürekli'nin acı günü - İZMİR

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin vefat eden annesi Perihan Sürekli'nin (90) cenazesi toprağa verildi.

30.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:21

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin vefat eden annesi Perihan Sürekli'nin (90) cenazesi toprağa verildi.

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde bir süredir tedavi gören ve dün yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybeten Sürekli için Selçuk'ta bulunan Tahsinağa Camisinde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye katılanlara görevlilerce dezenfektan ve maske dağıtılırken namazda sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Perihan Sürekli, Selçuk Mezarlığında defnedildi.

Kerem Ali Sürekli'nin taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

AK Parti İl Başkanı Sürekli'nin acı günü - İZMİR

Kaynak: AA

Politika Manşet

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