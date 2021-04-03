AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, Maltepe Belediye Başkanı'nın alkollüyken kazaya karıştığı iddiasını değerlendirdi Açıklaması
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AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, Maltepe Belediye Başkanı'nın alkollüyken kazaya karıştığı iddiasını değerlendirdi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, Maltepe Belediye Başkanı'nın alkollüyken kazaya karıştığı iddiasını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde araç kullanırken kazaya karıştığı iddialarına ilişkin, "Bir belediye başkanı hizmetleriyle değil alkollü araç kullanmakla mağdur ettiği vatandaşı tehdit etmekle gündeme gelecekse vay halimize.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde araç kullanırken kazaya karıştığı iddialarına ilişkin, "Bir belediye başkanı hizmetleriyle değil alkollü araç kullanmakla mağdur ettiği vatandaşı tehdit etmekle gündeme gelecekse vay halimize." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kabaktepe'nin sosyal medya hesabından Kılıç ile ilgili iddialara ilişkin yaptığı paylaşımlarına yer verildi.

Kabaktepe, Maltepe'nin AK Parti yönetiminde 4 senede 230'un üzerinde eser kazandığını, 10 senelik CHP yönetiminde ise yalnızca skandallarla gündeme gelir olduğunu kaydederek, "Bir belediye başkanı hizmetleriyle değil alkollü araç kullanmakla mağdur ettiği vatandaşı tehdit etmekle gündeme gelecekse vay halimize." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un içinin rahat olması gerektiğini aktaran Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Birtakım naylon karakterler göstererek, birtakım cilalanmış mizansenler düzenleyerek, ajans faaliyetleriyle yanlış yaptıklarını doğru göstermeye çalışıp, baskı oluşturup bizi de yaptıkları yanlışa alet edemeyecekler, bunun karşısında duracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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