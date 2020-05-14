AK Parti İl Başkanı Ay'dan Adana Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine eleştiri
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AK Parti İl Başkanı Ay'dan Adana Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine eleştiri

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, kentte son günlerden vatandaşlardan yoğun şekilde sivrisinekle ilgili şikayet aldıklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Ay'dan Adana Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine eleştiri
14.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:52

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, kentte son günlerden vatandaşlardan yoğun şekilde sivrisinekle ilgili şikayet aldıklarını belirtti.

Ay, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini değerlendirdi.

Kentin hizmete ihtiyacı olduğunu ve Adanalıların bunu hak ettiği ifade eden Ay, belediyeyi bir an önce sivrisinekle mücadele etmeye çağırdı.

Geçen yıl da kentte sivrisinek sorunun olduğunu hatırlatan Ay, şu anda da bu konuyla ilgili vatandaşlardan yoğun şekilde şikayet aldıklarını söyledi.

Hükümetin Kovid-19 ile mücadele ederken belediyenin de bütün imkanları seferber ederek sinekle mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Ay, "Bugün buradan uyarıyoruz. Vatandaşımız salgınla mücadele ederken bir de sineğe teslim olmasın." dedi.

Tamamlanmayan köprüler

Belediyeninin yarım kalan Yavuzlar ve Girne köprüsü ile otoban bağlantı yollarını tamamlanmamasını da eleştiren Ay, şöyle devam etti:

"Bunların tamamlanması için 169 milyon borçlanma talep ettiniz. Biz de Cumhur İttifakı olarak Adana'nın yatırımı yarım kalmasın ve vatandaş bu yatırımlardan faydalansın diye borçlanma yetkisi verdik. Ama siz hala 'para bulamıyoruz' diyerek suçu kamunun üzerine atıyorsunuz. 'Kamu bankaları para vermiyor' diyerek bunu da elinize, yüzünüze bulaştırdınız. Sonra İller Bankası'nın teminat desteğiyle köprülerin ve yarım kalan bağlantı yolları için aldınız parayı, ama yine yapmadınız. Adana'nın menfaatine olan ne varsa bunu yapamadığınız gibi bunu elinize, yüzünüze bulaştırmaya devam ediyorsunuz. Yani sizin bırakın hizmet üretmeyi taş üstüne taş koyma iradeniz yok."

Ay, Adana için büyük bir öneme sahip ve üç ilçeyi birbirine bağlayan, 60 bin taşıtın kullanacağı Devlet Bahçeli Köprüsü'nün de tamamlanamadığını kaydetti.

Belediye Başkanı Karalar'ın bu köprünün yapımıyla ilgili çıktığı bir televizyon programında, buranın 350-400 milyon lira gibi bir rakama biteceğini ve bunun için de bütün hazırlıkların yapıldığını ancak, salgından dolayı da bunu yapamadığını belirtiğini aktaran Ay, "300- 400 milyon planlama yapan bir belediye salgın olduğu için köprüye harcamadığı parayı nereye harcadı? İşçiye para mı ödedi? Yukarıda bahsettiğimiz köprülerin yapımını mı tamamladı? Bir yerlere taş üstüne taş koydu da biz mi görmedik? En son 'Bu işi Ulaştırma Bakanlığı alsın, yapsın. Bu işi yaparsa amenna' diyerek bu işin Ulaştırma Bakanlığınca yapılmasını istiyorsunuz. Biz muhakkak hükümet olarak vatandaşımızın lehine olacak ne varsa bundan kaçmayız. Ama sorun şu, sizin yapmanız gereken bir şeyi yapmayarak başka birileri yapsın diyerek belediye olarak başka yeri işaret etmenizi doğru bulmuyoruz. "

Su fiyatlarında indirim konusu

Belediye Başkanı Karalar'ın su fiyatlarında indirimle ilgili mecliste karar alınmadan tamamen popülizmle "2 ay boyunca yüzde 50 su indirimi" dediğini, ancak meclise gelince yüzde 30 diye ısrarcı olduğunu hatırlatan Ay, Cumhur İttifakı olarak kendilerinin yüzde 35'e ikna ettiklerini söyledi.

Belediyeden işçi çıkarılması konusuna da değinen Ay, Başkan Karalar'ın seçimden önce "Tek bir işçi işten çıkarmayacağım" demesine rağmen, bugün binlerce insanının işten çıkarıldığını savundu.

Cami önünde gazete dağıtılması konusuna değinen ve belediyelerin siyaset üretme mekanizması değil, hizmet yeri olduğunu vurgulayan Ay, bu konuyu yargıya taşıdıklarını ve sıkı takipçisi olduklarını kaydetti.

Sahra hastanesi değerlendirmesi

Ay, Adana Büyükşehir Belediyesinin kısa süre içinde 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığı iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Biz 15 saat sonra yaptık dedikleri yere gittik. Orada hastane olmadığı aşikardı. Biz de şunu söyledik. Yaptık dediğiniz yerde hastane yok. Demek ki siz bir yalan ortaya atıyorsunuz. Biz bu yalanı ortaya çıkartınca 'Biz hizmet yapmak istiyoruz. Ama bu hizmet engelleniyor' diye yaygara çıkartıyorsunuz. Bu tamamen yanlış bir anlayıştır. Olmayan bir şeyi acaba yutar mı diye genel başkanınızı sözcü kıldınız. Adana'yı tüm Türkiye'ye rezil ettiniz. Bu yalan sizin beceriksizliğinizin en bariz göstergesidir. Biz gelin bu işten vazgeçin özür dileyin dememize rağmen, siz 4 gün, 5 gün süresince oraya yataklar, eşyalar taşıyarak belediyenin imkanlarını seferber ettiniz. Kamunun kaynaklarını hoyratça kullandınız. Biz o gün de çok sert şekilde cevap verdik. Hukuken de, burada eğer hukuka aykırı bir durum varsa bunun hesabını tek tek kanun önünde soracağız."

Ay, belediye başkanının bedava ekmek dağıtımıyla ilgili izin verilmediği yönünde de yalan beyanda bulunulduğunu belirtti.

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi'nin CHP'li gönüllülerin Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı maskeleri dağıtacağı şeklinde açıklamalarına da değinen Ay, belediyenin siyaset kurumu ve malzemesi olarak kullanılmamasını istedi.

AK Parti İl Başkanı Ay'dan Adana Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine eleştiri

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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