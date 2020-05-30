AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'den İTSO'ya ziyaret
AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını (İTSO) ziyaret etti.
30.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:42
AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını (İTSO) ziyaret etti.
Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Özel'e bilgi verdi.
Milletvekili Özel de istihdam sağlayan iş insanlarının yanında olduklarını belirtti.
Özel'e ziyaretinde AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Abdulkerim Güven de eşlik etti.
Kaynak: AA