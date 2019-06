AK Parti Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart'taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için de özel bir hazırlık içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP'li belediyelerde çalışan işçilerin işten çıkarılmalarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiride bulunan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu 31 Mart seçimleri öncesi CHP'li adaylar tarafından kazanılacak hiçbir belediyede tek bir personelin dahi ekmeğiyle oynanmayacağını, kimsenin işten atılmayacağını üstüne basa basa söz verdi. Seçimden önce 'kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız' diyenler, 31 Mart sonrası ilk iş 14 binin üzerinde işçiye baskıyla sendika değiştirdiler. Bununla da yetinmeyip Bolu'dan Antalya'ya, Adana'dan İzmir'e kadar Türkiye'nin her yerinde işçi kıyımına başladılar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin çeşitli illerinden işten çıkarılan işçilerin CHP Genel Merkezi önüne protesto amaçlı yürüyüşe başlayacaklarını belirterek, "Bireysel birtakım istisnalar dışında belediyecilik konusunda ülkemizin en kötü siciline sahip partinin CHP olduğu gerçeği 31 Mart'ın ardından bir kez daha teyit edilmiştir. Şehirlerimize verecek hiçbir şeyi olmayan CHP'li belediyeler yetkileri olmadığı halde sahilleri insanların bir kısmına yasaklama gibi buram buram ayrımcılık kokan, faşizm kokan Hitlervari işlerle uğraşıyorlar." dedi.

Muğla'da piknik alanlarının çöp yığınlarıyla dolu olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nerdesin ya? Hadi toplasana... Suları akıtmaktan, sokakları temizlemekten, yatırım yapmaktan, sosyal belediyecilik hizmetleri geliştirmekten aciz bir zihniyetten başka da bir icraat beklemek zaten mümkün değildir. CHP'nin belediyecilik karnesi 25 yıl önce de böyleydi, şimdi de aynı. Bu gidişle korkarım 25 yıl sonra da aynı kalacaktır. İşte İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor, Gördes Barajı'nı biz yaptık arkadaşlar. İzmir'e suyu biz kazandırdık ama bütün bunları tabii bizim İzmir halkına da anlatmamız lazım.

Bu partinin kurumsal yapı ve zihniyet olarak millete hizmet etmek gibi bir derdi asla olmadı, olmayacak. Bir yandan ülkemizdeki işsizliği eleştirirken diğer yandan partisine bağlı belediyelerdeki işçi kıyımına seyirci kalan CHP Genel Başkanı tabii ki bunların hiçbirini görmüyor, duymuyor ve dile getirmiyor. Ankara'dan İstanbul'a güya adalet için yürüyen CHP Genel Başkanı, ekmeğinin peşindeki işçilerin feryatlarına kulaklarını tıkıyor, ayrımcılığa ses çıkarmıyor."

Erdoğan, Yargı Reformu paketine ilişkin, "Yargı Reformu ile ilgili ilk paketi inşallah çalışma dönemi bitmeden Meclise getirmeyi planlıyoruz." dedi.

"Hırsızlıkların tekrarını önlemek için özel hazırlık içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak seçimlere 10 gün kaldığını belirterek, Genel Merkez ve İl teşkilatlarında yapılan planlamalar çerçevesinde İstanbullular ile yüz yüze iletişimi esas alan bir seçim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile İstanbullular arasındaki gönül bağının her geçen gün daha da güçlendiğini gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Bilgisiyle, birikimiyle, gayretiyle, samimiyetiyle yıldızı giderek parlayan Binali Yıldırım kardeşimizin sahadaki başarısı teşkilatlarımızı da motive ediyor, gayrete getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, seçim gününe kadar çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin sandığa yansıttığı iradesine sahip çıkmak, 31 Mart'taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için de özel bir hazırlık içindeyiz. 'Bir musibet bin nasihattan evladır' sözüne uygun şekilde mahalle ve sandık temsilcilerimizi yeniden organize ettik. CHP adayı etrafında oluşturulan sahte imaj çemberi kırıldıkça İstanbul'a gerçekten kimin hizmet edebileceği, bu kadim şehri kimin temsil ehliyetine sahip olduğu daha iyi anlaşılıyor.

Milli irade hırsızlığından halkı aşağılamaya, zorbalık ve hakaretten Türkiye düşmanlarının desteğini aramaya kadar her foya birer birer ortaya dökülmeye başladı. Kırk yıldır bu işlerin içinde birisi olarak, zarfla mazrufun bu derece zıt olduğu pek az siyasi mühendislik projesine rastladığımı özellikle belirtmek istiyorum. Ama işte mızrak çuvala sığmamış, maskeli balo sona ermiş, takke düşmüş ve kel görünmüştür. Amaç, milletin kalbini kazanmak değil de seçime kadar halkı aldatmak olunca sonuç da işte böyle tecelli ediyor."

Siyasi hayatları boyunca daima ne aldanan ne aldatan olmamak için çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla, sevaplarımızla, günahlarımızla biz milletimize karşı hep samimi olduk. Kameralar önünde başka, arkasında başka konuşup hareket edenlerle aramızdaki en büyük fark budur. Bugün de aynı yerde duruyoruz, yarın da aynı şekilde hareket edeceğiz. Meclis çalışmaları el verdiği ölçüde sizlerden ve tüm teşkilat mensuplarından ricam, seçim gününe kadar İstanbul'u adım adım gezmeye, her bir İstanbullunun gönlüne dokunmaya devam etmemizdir, devam etmenizdir. Rabbim, hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA