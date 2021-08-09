AK Parti Giresun Milletvekili Aydın ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama tatiline girmesi ile birlikte seçim bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama tatiline girmesi ile birlikte seçim bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Seçim bölgesi Giresun'da yasama tatilini hemşerileriyle geçirmeye gayret gösteren AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Milletvekili Aydın, ziyaretleri kapsamında Giresun merkez ve Espiye ilçesinde esnaf ve vatandaşların yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarıyla da bir araya geldi.

Partililerinin de eşlik ettiği ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Kadir Aydın, vatandaşların ve esnafın derdini dinlediklerini belirterek, "AK Parti olarak 19 yıl boyunca milletimizin desteğini her zaman arkamızda hissettik. Çünkü milletimizin mukayese gücü diğer siyasi partiler arasında AK Parti'nin rolünü açık bir şekilde ortaya koymuştur. AK Parti'nin alamet-i farikası ülkeye ve millete hizmettir. Bu hizmet yarışının en büyük koşuşturanı ise hiç şüphesiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Rabbim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı önümüzden, milletimizin desteğini ve duasını da arkamızdan eksik etmesin. Pandemi döneminde kaybettiğimiz zamanın telafisi için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Bu doğrultuda meclis çalışmalarımızdan arta kalan zamanda sahada milletimizle birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Giresun'da AK Parti ailesi olarak Milletvekili arkadaşlarımız, Belediye Başkanlarımız, İl Başkanımız ve parti kademelerimiz ile birlikte her anlamda ilimize katkı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Bakanlıklarımız ve ilgili kurum müdürlüklerimiz ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde hem ilimiz hem de ilçelerimiz için çok önemli yatırımları takip ediyoruz. Bütün azmimiz, hemşerilerimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak tüm yatırımların süratle tamamlanmasıdır. Ziyaretlerimiz kapsamında da yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları milletimize anlatıyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı