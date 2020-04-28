AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Afrin'deki terör saldırısına tepki Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Afrin'deki terör saldırısına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afrin'deki hain saldırıda çok sayıda Suriyeli masum insanı katleden alçak terör örgütü PKK/YPG'yi ve onun destekçilerini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Afrin'deki terör saldırısına tepki Açıklaması
28.04.2020 23:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:26

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afrin'deki hain saldırıda çok sayıda Suriyeli masum insanı katleden alçak terör örgütü PKK/YPG'yi ve onun destekçilerini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Numan Kurtulmuş, paylaşımında, "Afrin'deki hain saldırıda çok sayıda Suriyeli masum insanı katleden alçak terör örgütü PKK/YPG'yi ve onun destekçilerini şiddetle kınıyoruz. Mübarek ramazan ayında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu insanlık dışı suç, yapanların yanına kalmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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