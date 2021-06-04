Son dakika haberleri: Özhaseki: "Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz"
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Son dakika haberleri: Özhaseki: "Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz"

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz? 'Tabi HDP'ye bakanlık vereceğiz' diyorlar. Milli Savunma Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını verir misiniz onlara? Vallahi hükümet olmak için verirsiniz. Yani bölücü terör örgütüne bakanlık verme pazarlığı yapılıyor." dedi.

Özhaseki, Yahyalı Belediyesi kapalı pazar yeri açılışı ve araç tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, ilçeye yapılan yatırımların son yıllarda arttığını belirtti.

Yahyalı ve çevresindeki yatırımların 212 milyon lira olduğunu vurgulayan Özhaseki, birlikte rahmet ve bereket olduğunu aktardı.

Hizmet etmek için yollara çıktıklarını dile getiren Özhaseki, Kayseri için yıllarca mücadele ederek alt ve üst yapıyı bitirip modern bir kent haline getirdiklerini ifade etti.

Özhaseki, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle gönül belediyeciliği anlayışıyla önemli işler yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz bu arada ülkemizde terörü bitirdik. Terör şehirlerin ortasındaydı. Kayseri'de üniversitenin önündeydi, kardeşlerimiz orada şehit oldular. 50 yıldır bu lanet adamlar vardı, PKK terör örgütü. Ülke içinde şimdi onlu sayılarda kaldılar, onları da inşallah bulup yok ediyoruz Allah'ın izniyle. Irak'ta, Suriye'de bulup temizliyoruz bu lanet adamları. Bu arada 50 yıldır içimizde Müslüman insanların saf duygularını sömüren lanet olasıca insanlar vardı. Onlar da gerçek yüzlerini 15 Temmuz'da gösterdi. Allah da onların belasını bizim elimizden verdi. Onlar da bittiler. Türkiye bir huzur memleketi haline geldi. Akdeniz'de batılıların oyunları vardı, Türk gölü haline getirdik orayı. ABD'nin desteklediği AB'nin sonuna kadar desteklediği ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurma planları vardı, çok şükür onlara da izin vermedik. Eskiden oyunlar oynanır, haritalar çizilir biz seyrederdik. Şimdi Allah uzun ömürler versin başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir yiğit var. Oyunların hepsini bozdu."

Muhalefeti eleştiren Özhaseki, PKK'nın siyasi temsilcileri ile işbirliği yapıldığını ileri sürerek, "Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz? 'Tabi HDP'ye bakanlık vereceğiz' diyorlar. Milli Savunma Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını verir misiniz onlara? Vallahi hükümet olmak için verirsiniz. Yani bölücü terör örgütüne bakanlık verme pazarlığı yapılıyor. Önce bir yoklama yaptılar. Sert tepki çekince anında çektiler." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından pazar yeri açılışı ile esnaf ziyareti yapılıp, temizlik ve üst yapı için alınan araçlar incelendi.

Özhaseki ve partililer daha sonra 75 Yataklı Yahyalı Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane başhekiminden bilgi alan Özhaseki, hastanede incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Yahyalı ilçesinde yapılan ve 1 hafta sonra açılacak hastaneyi gezdiklerini söyledi.

"Kayseri birçok alanda öncü şehir" diyen Özhaseki, Kayseri'nin bir sağlık üssü olduğunu birçok ilçede hastanelerin açıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hastanelerin açılışında önemli katkısı olduğunu aktaran Özhaseki, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programlara, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de katıldı.

Son dakika haberleri: Özhaseki: 'Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz'
Son dakika haberleri: Özhaseki: 'Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz'
Son dakika haberleri: Özhaseki: 'Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz'
Son dakika haberleri: Özhaseki: 'Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz'
Son dakika haberleri: Özhaseki: 'Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz'
Son dakika haberleri: Özhaseki: 'Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz'
Son dakika haberleri: Özhaseki: 'Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz'
Son dakika haberleri: Özhaseki: 'Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz'
Son dakika haberleri: Özhaseki: 'Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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Son dakika haberleri: Özhaseki: "Bakanlıkları nasıl bölüşüyorsunuz söyler misiniz" - Haberler
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